Рейтинг@Mail.ru
Товарооборот Китая и России за полгода вырос на 1,8 процента - РИА Новости, 12.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:19 12.07.2024 (обновлено: 11:20 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/tovarooborot-1959131608.html
Товарооборот Китая и России за полгода вырос на 1,8 процента
Товарооборот Китая и России за полгода вырос на 1,8 процента - РИА Новости, 12.07.2024
Товарооборот Китая и России за полгода вырос на 1,8 процента
Товарооборот Китая и России по итогам первого полугодия 2024 года вырос на 1,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 116,87... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T06:19
2024-07-12T11:20
китай
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d28b7e9aaa08bd3213a215709abd4869.jpg
ПЕКИН, 12 июл — РИА Новости. Товарооборот Китая и России по итогам первого полугодия 2024 года вырос на 1,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 116,87 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные Главного таможенного управления КНР.Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 51,661 миллиарда долларов, снижение по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составило 0,8 процента, поставки из России в КНР выросли на 3,9 процента, составив 65,213 миллиарда долларов.Отдельно в июне товарооборот двух стран составил 20,249 миллиарда долларов, Россия ввезла в Китай товаров на 10,366 миллиарда долларов, Китай в Россию — на 9,883 миллиарда долларов.Товарооборот КНР и России за 2023 год вырос на 26,3 процента, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году, этот показатель был достигнут в ноябре 2023 года.
https://ria.ru/20240709/kitaj-1958457229.html
https://ria.ru/20240626/briks-1955416389.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_df112ff3333417ad6f7afabefde48627.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, в мире
Китай, Россия, В мире
Товарооборот Китая и России за полгода вырос на 1,8 процента

Таможня: товарооборот Китая и России за полгода вырос до 116,87 млрд долларов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаги КНР и России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 12 июл — РИА Новости. Товарооборот Китая и России по итогам первого полугодия 2024 года вырос на 1,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 116,87 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные Главного таможенного управления КНР.
Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 51,661 миллиарда долларов, снижение по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составило 0,8 процента, поставки из России в КНР выросли на 3,9 процента, составив 65,213 миллиарда долларов.
Пекин - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Китай готов развивать региональное сотрудничество с Россией
9 июля, 12:04
Отдельно в июне товарооборот двух стран составил 20,249 миллиарда долларов, Россия ввезла в Китай товаров на 10,366 миллиарда долларов, Китай в Россию — на 9,883 миллиарда долларов.
Товарооборот КНР и России за 2023 год вырос на 26,3 процента, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году, этот показатель был достигнут в ноябре 2023 года.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Пауза кончилась: мировое большинство сделало свой выбор
26 июня, 08:00
 
КитайРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала