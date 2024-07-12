https://ria.ru/20240712/tovarooborot-1959131608.html

Товарооборот Китая и России за полгода вырос на 1,8 процента

Товарооборот Китая и России за полгода вырос на 1,8 процента - РИА Новости, 12.07.2024

Товарооборот Китая и России за полгода вырос на 1,8 процента

Товарооборот Китая и России по итогам первого полугодия 2024 года вырос на 1,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 116,87... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T06:19

2024-07-12T06:19

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ПЕКИН, 12 июл — РИА Новости. Товарооборот Китая и России по итогам первого полугодия 2024 года вырос на 1,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 116,87 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные Главного таможенного управления КНР.Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 51,661 миллиарда долларов, снижение по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составило 0,8 процента, поставки из России в КНР выросли на 3,9 процента, составив 65,213 миллиарда долларов.Отдельно в июне товарооборот двух стран составил 20,249 миллиарда долларов, Россия ввезла в Китай товаров на 10,366 миллиарда долларов, Китай в Россию — на 9,883 миллиарда долларов.Товарооборот КНР и России за 2023 год вырос на 26,3 процента, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году, этот показатель был достигнут в ноябре 2023 года.

https://ria.ru/20240709/kitaj-1958457229.html

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