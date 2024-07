https://ria.ru/20240712/svo-1959290651.html

Авиация и артиллерия уничтожили за неделю три HAWK и два Patriot

Авиация и артиллерия уничтожили за неделю три HAWK и два Patriot - РИА Новости, 12.07.2024

Авиация и артиллерия уничтожили за неделю три HAWK и два Patriot

Российские авиация и артиллерия уничтожили в зоне СВО за неделю четыре пусковые установки c радаром зенитного ракетного комплекса С-300ПС, три пусковые... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T16:39

2024-07-12T16:39

2024-07-12T16:41

специальная военная операция на украине

россия

сша

с-300пс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956158097_0:76:3013:1771_1920x0_80_0_0_9dffaf3d529c107ea5467250fc3ad70d.jpg

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия уничтожили в зоне СВО за неделю четыре пусковые установки c радаром зенитного ракетного комплекса С-300ПС, три пусковые установки c радаром зенитного ракетного комплекса HAWK производства США и две пусковые установки с радаром зенитного ракетного комплекса "Patriot", сообщило в пятницу Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации за неделю уничтожены: четыре пусковые установки c радаром зенитного ракетного комплекса С-300ПС, три пусковые установки c радаром зенитного ракетного комплекса HAWK производства США и две пусковые установки с радаром зенитного ракетного комплекса Patriot производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20240712/minoborony-1959286585.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, с-300пс