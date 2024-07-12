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Авиация и артиллерия уничтожили за неделю три HAWK и два Patriot
Авиация и артиллерия уничтожили за неделю три HAWK и два Patriot - РИА Новости, 12.07.2024
Авиация и артиллерия уничтожили за неделю три HAWK и два Patriot
Российские авиация и артиллерия уничтожили в зоне СВО за неделю четыре пусковые установки c радаром зенитного ракетного комплекса С-300ПС, три пусковые... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T16:39
2024-07-12T16:39
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия уничтожили в зоне СВО за неделю четыре пусковые установки c радаром зенитного ракетного комплекса С-300ПС, три пусковые установки c радаром зенитного ракетного комплекса HAWK производства США и две пусковые установки с радаром зенитного ракетного комплекса "Patriot", сообщило в пятницу Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации за неделю уничтожены: четыре пусковые установки c радаром зенитного ракетного комплекса С-300ПС, три пусковые установки c радаром зенитного ракетного комплекса HAWK производства США и две пусковые установки с радаром зенитного ракетного комплекса Patriot производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, сша, с-300пс
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, С-300ПС
Авиация и артиллерия уничтожили за неделю три HAWK и два Patriot
МО: ВС РФ за неделю уничтожили 4 С-300ПС, 3 HAWK и 2 Patriot
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия уничтожили в зоне СВО за неделю четыре пусковые установки c радаром зенитного ракетного комплекса С-300ПС, три пусковые установки c радаром зенитного ракетного комплекса HAWK производства США и две пусковые установки с радаром зенитного ракетного комплекса "Patriot", сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации за неделю уничтожены: четыре пусковые установки c радаром зенитного ракетного комплекса С-300ПС, три пусковые установки c радаром зенитного ракетного комплекса HAWK производства США и две пусковые установки с радаром зенитного ракетного комплекса Patriot производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.