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Авиация и артиллерия уничтожили за неделю три HAWK и два Patriot - РИА Новости, 12.07.2024
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16:39 12.07.2024 (обновлено: 16:41 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/svo-1959290651.html
Авиация и артиллерия уничтожили за неделю три HAWK и два Patriot
Авиация и артиллерия уничтожили за неделю три HAWK и два Patriot - РИА Новости, 12.07.2024
Авиация и артиллерия уничтожили за неделю три HAWK и два Patriot
Российские авиация и артиллерия уничтожили в зоне СВО за неделю четыре пусковые установки c радаром зенитного ракетного комплекса С-300ПС, три пусковые... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T16:39
2024-07-12T16:41
специальная военная операция на украине
россия
сша
с-300пс
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия уничтожили в зоне СВО за неделю четыре пусковые установки c радаром зенитного ракетного комплекса С-300ПС, три пусковые установки c радаром зенитного ракетного комплекса HAWK производства США и две пусковые установки с радаром зенитного ракетного комплекса "Patriot", сообщило в пятницу Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации за неделю уничтожены: четыре пусковые установки c радаром зенитного ракетного комплекса С-300ПС, три пусковые установки c радаром зенитного ракетного комплекса HAWK производства США и две пусковые установки с радаром зенитного ракетного комплекса Patriot производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, сша, с-300пс
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, С-300ПС
Авиация и артиллерия уничтожили за неделю три HAWK и два Patriot

МО: ВС РФ за неделю уничтожили 4 С-300ПС, 3 HAWK и 2 Patriot

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие реактивной артиллерии 85-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса ВС РФ ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" на Артемовском направлении в зоне проведения СВО
Военнослужащие реактивной артиллерии 85-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса ВС РФ ведут огонь из РСЗО 9К55 Град-1 на Артемовском направлении в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие реактивной артиллерии 85-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса ВС РФ ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" на Артемовском направлении в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия уничтожили в зоне СВО за неделю четыре пусковые установки c радаром зенитного ракетного комплекса С-300ПС, три пусковые установки c радаром зенитного ракетного комплекса HAWK производства США и две пусковые установки с радаром зенитного ракетного комплекса "Patriot", сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации за неделю уничтожены: четыре пусковые установки c радаром зенитного ракетного комплекса С-300ПС, три пусковые установки c радаром зенитного ракетного комплекса HAWK производства США и две пусковые установки с радаром зенитного ракетного комплекса Patriot производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Кадр видео уничтожения пусковой установки HIMARS - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
ВС России за неделю уничтожили семь пусковых установок HIMARS
Вчера, 16:25
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАС-300ПС
 
 
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