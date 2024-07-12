https://ria.ru/20240712/svo-1959289532.html

Российские ПВО за неделю сбили четыре ракеты ATACMS и три Storm Shadow

Российские ПВО за неделю сбили четыре ракеты ATACMS и три Storm Shadow - РИА Новости, 12.07.2024

Российские ПВО за неделю сбили четыре ракеты ATACMS и три Storm Shadow

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую неделю сбили четыре ракеты ATACMS, три Storm Shadow, а также 17 авиабомб Нammer и... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T16:36

2024-07-12T16:36

2024-07-12T16:36

специальная военная операция на украине

сша

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую неделю сбили четыре ракеты ATACMS, три Storm Shadow, а также 17 авиабомб Нammer и противорадиолокационную ракету HARM, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, три крылатые ракеты Storm Shadow производства Великобритании, 17 управляемых авиабомб Hammer производства Франции, противорадиолокационная ракета HARM производства США, 28 реактивных снарядов HIMARS производства США и Vampire чешского производства, а также 308 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке российского военного ведомства.

https://ria.ru/20240705/tsb-1957488219.html

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сша, россия, великобритания, украина