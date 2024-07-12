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Российские ПВО за неделю сбили четыре ракеты ATACMS и три Storm Shadow
Российские ПВО за неделю сбили четыре ракеты ATACMS и три Storm Shadow - РИА Новости, 12.07.2024
Российские ПВО за неделю сбили четыре ракеты ATACMS и три Storm Shadow
Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую неделю сбили четыре ракеты ATACMS, три Storm Shadow, а также 17 авиабомб Нammer и... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T16:36
2024-07-12T16:36
2024-07-12T16:36
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую неделю сбили четыре ракеты ATACMS, три Storm Shadow, а также 17 авиабомб Нammer и противорадиолокационную ракету HARM, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, три крылатые ракеты Storm Shadow производства Великобритании, 17 управляемых авиабомб Hammer производства Франции, противорадиолокационная ракета HARM производства США, 28 реактивных снарядов HIMARS производства США и Vampire чешского производства, а также 308 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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сша, россия, великобритания, украина
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Великобритания, Украина
Российские ПВО за неделю сбили четыре ракеты ATACMS и три Storm Shadow
Минобороны: ПВО за неделю сбила ракеты ATACMS, Storm Shadow и 17 авиабомб Hammer