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Российские ПВО за неделю сбили четыре ракеты ATACMS и три Storm Shadow - РИА Новости, 12.07.2024
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16:36 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/svo-1959289532.html
Российские ПВО за неделю сбили четыре ракеты ATACMS и три Storm Shadow
Российские ПВО за неделю сбили четыре ракеты ATACMS и три Storm Shadow - РИА Новости, 12.07.2024
Российские ПВО за неделю сбили четыре ракеты ATACMS и три Storm Shadow
Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую неделю сбили четыре ракеты ATACMS, три Storm Shadow, а также 17 авиабомб Нammer и... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T16:36
2024-07-12T16:36
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую неделю сбили четыре ракеты ATACMS, три Storm Shadow, а также 17 авиабомб Нammer и противорадиолокационную ракету HARM, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, три крылатые ракеты Storm Shadow производства Великобритании, 17 управляемых авиабомб Hammer производства Франции, противорадиолокационная ракета HARM производства США, 28 реактивных снарядов HIMARS производства США и Vampire чешского производства, а также 308 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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сша, россия, великобритания, украина
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Великобритания, Украина
Российские ПВО за неделю сбили четыре ракеты ATACMS и три Storm Shadow

Минобороны: ПВО за неделю сбила ракеты ATACMS, Storm Shadow и 17 авиабомб Hammer

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ ведет огонь из пулемета НСВ "Утес" по воздушной цели в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ ведет огонь из пулемета НСВ Утес по воздушной цели в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ ведет огонь из пулемета НСВ "Утес" по воздушной цели в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую неделю сбили четыре ракеты ATACMS, три Storm Shadow, а также 17 авиабомб Нammer и противорадиолокационную ракету HARM, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
«
"Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, три крылатые ракеты Storm Shadow производства Великобритании, 17 управляемых авиабомб Hammer производства Франции, противорадиолокационная ракета HARM производства США, 28 реактивных снарядов HIMARS производства США и Vampire чешского производства, а также 308 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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