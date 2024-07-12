https://ria.ru/20240712/svo-1959285638.html

Группировка "Восток" уничтожила до 980 военных ВСУ за неделю

Группировка "Восток" уничтожила до 980 военных ВСУ за неделю - РИА Новости, 12.07.2024

Группировка "Восток" уничтожила до 980 военных ВСУ за неделю

Украинские войска за минувшую неделю (с 6 по 12 июля) потеряли до 980 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в пятницу в... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T16:23

2024-07-12T16:23

2024-07-12T16:30

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Украинские войска за минувшую неделю (с 6 по 12 июля) потеряли до 980 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" в течение недели улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ, а также трёх бригад теробороны и соединения нацгвардии. Отражены девять вражеских контратак. Противник потерял до 980 военнослужащих, танк, девять боевых бронированных машин, в том числе два БТР М113 производства США, 40 автомобилей, а также 16 орудий полевой артиллерии, из которых десять произведены в странах НАТО", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность