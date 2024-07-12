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Группировка "Восток" уничтожила до 980 военных ВСУ за неделю
Группировка "Восток" уничтожила до 980 военных ВСУ за неделю - РИА Новости, 12.07.2024
Группировка "Восток" уничтожила до 980 военных ВСУ за неделю
Украинские войска за минувшую неделю (с 6 по 12 июля) потеряли до 980 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в пятницу в... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T16:23
2024-07-12T16:23
2024-07-12T16:30
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Украинские войска за минувшую неделю (с 6 по 12 июля) потеряли до 980 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" в течение недели улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ, а также трёх бригад теробороны и соединения нацгвардии. Отражены девять вражеских контратак. Противник потерял до 980 военнослужащих, танк, девять боевых бронированных машин, в том числе два БТР М113 производства США, 40 автомобилей, а также 16 орудий полевой артиллерии, из которых десять произведены в странах НАТО", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Группировка "Восток" уничтожила до 980 военных ВСУ за неделю
Минобороны: группировка "Восток" уничтожила до 980 военных ВСУ за неделю