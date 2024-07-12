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Группировка "Юг" уничтожила до 4380 военных ВСУ за неделю - РИА Новости, 12.07.2024
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16:21 12.07.2024 (обновлено: 16:32 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/svo-1959284809.html
Группировка "Юг" уничтожила до 4380 военных ВСУ за неделю
Группировка "Юг" уничтожила до 4380 военных ВСУ за неделю - РИА Новости, 12.07.2024
Группировка "Юг" уничтожила до 4380 военных ВСУ за неделю
ВСУ потеряли за неделю до 4380 военнослужащих и три танка в зоне ответственности "Южной" группировки российских войск, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T16:21
2024-07-12T16:32
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. ВСУ потеряли за неделю до 4380 военнослужащих и три танка в зоне ответственности "Южной" группировки российских войск, сообщило в пятницу Минобороны РФ.По данным военного ведомство, подразделения "Юга" нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, горно-штурмовой и двух десантно-штурмовых бригад ВСУ. Отражены шесть контратак штурмовых групп противника."ВСУ потеряли за неделю до 4380 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины, 90 автомобилей, 59 орудий полевой артиллерии, из них 27 западного производства", - говорится в сводке министерства за период с 6 по 12 июля.Кроме того, уничтожено девять станций радиоэлектронной борьбы и 29 полевых складов боеприпасов.
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вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Группировка "Юг" уничтожила до 4380 военных ВСУ за неделю

МО: подразделения группировки "Юг" уничтожили до 4380 военных ВСУ за неделю

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. ВСУ потеряли за неделю до 4380 военнослужащих и три танка в зоне ответственности "Южной" группировки российских войск, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
По данным военного ведомство, подразделения "Юга" нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, горно-штурмовой и двух десантно-штурмовых бригад ВСУ. Отражены шесть контратак штурмовых групп противника.
"ВСУ потеряли за неделю до 4380 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины, 90 автомобилей, 59 орудий полевой артиллерии, из них 27 западного производства", - говорится в сводке министерства за период с 6 по 12 июля.
Кроме того, уничтожено девять станций радиоэлектронной борьбы и 29 полевых складов боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы Украины
 
 
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