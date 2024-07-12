https://ria.ru/20240712/svo-1959284200.html

За неделю в плен сдались 22 солдата ВСУ

За неделю в плен сдались 22 солдата ВСУ - РИА Новости, 12.07.2024

За неделю в плен сдались 22 солдата ВСУ

За минувшую неделю (с 6 по 12 июля) в плен к Российской армии сдались 22 украинских солдата, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T16:20

2024-07-12T16:20

2024-07-12T16:25

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. За минувшую неделю (с 6 по 12 июля) в плен к Российской армии сдались 22 украинских солдата, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 22 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240712/svo-1959285638.html

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россия, вооруженные силы украины, в мире