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За неделю в плен сдались 22 солдата ВСУ - РИА Новости, 12.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:20 12.07.2024 (обновлено: 16:25 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/svo-1959284200.html
За неделю в плен сдались 22 солдата ВСУ
За неделю в плен сдались 22 солдата ВСУ - РИА Новости, 12.07.2024
За неделю в плен сдались 22 солдата ВСУ
За минувшую неделю (с 6 по 12 июля) в плен к Российской армии сдались 22 украинских солдата, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T16:20
2024-07-12T16:25
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. За минувшую неделю (с 6 по 12 июля) в плен к Российской армии сдались 22 украинских солдата, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 22 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.
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россия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
За неделю в плен сдались 22 солдата ВСУ

МО: за неделю в плен сдались 22 солдата ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнопленный ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. За минувшую неделю (с 6 по 12 июля) в плен к Российской армии сдались 22 украинских солдата, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
"В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 22 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.
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