https://ria.ru/20240712/svo-1959283244.html

Группировка "Север" отразила 26 контратак за неделю

Группировка "Север" отразила 26 контратак за неделю - РИА Новости, 12.07.2024

Группировка "Север" отразила 26 контратак за неделю

Киев за неделю потерял до 1,8 тысячи своих военных в зоне действий сил российской группировки "Север", отразивших за это время 26 контратак штурмовых групп... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T16:18

2024-07-12T16:18

2024-07-12T16:31

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Киев за неделю потерял до 1,8 тысячи своих военных в зоне действий сил российской группировки "Север", отразивших за это время 26 контратак штурмовых групп противника, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В течение недели подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике четырех соединений ВСУ, бригады морской пехоты и трёх бригад теробороны. Отражено 26 контратак штурмовых групп противника", - говорится в сводке военного ведомства."Потери ВСУ составили до 1800 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, 22 автомобиля, 34 орудия полевой артиллерии, в том числе восемь гаубиц М777 производства США, а также три станции радиоэлектронной борьбы", - отмечает Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)