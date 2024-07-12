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Группировка "Север" отразила 26 контратак за неделю
Группировка "Север" отразила 26 контратак за неделю - РИА Новости, 12.07.2024
Группировка "Север" отразила 26 контратак за неделю
Киев за неделю потерял до 1,8 тысячи своих военных в зоне действий сил российской группировки "Север", отразивших за это время 26 контратак штурмовых групп... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T16:18
2024-07-12T16:18
2024-07-12T16:31
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Киев за неделю потерял до 1,8 тысячи своих военных в зоне действий сил российской группировки "Север", отразивших за это время 26 контратак штурмовых групп противника, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В течение недели подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике четырех соединений ВСУ, бригады морской пехоты и трёх бригад теробороны. Отражено 26 контратак штурмовых групп противника", - говорится в сводке военного ведомства."Потери ВСУ составили до 1800 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, 22 автомобиля, 34 орудия полевой артиллерии, в том числе восемь гаубиц М777 производства США, а также три станции радиоэлектронной борьбы", - отмечает Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Север" отразила 26 контратак за неделю
МО: подразделения группировки "Север" отразили 26 контратак ВСУ за неделю