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Суд арестовал помощника президента адвокатской палаты Ростовской области
Суд арестовал помощника президента адвокатской палаты Ростовской области - РИА Новости, 12.07.2024
Суд арестовал помощника президента адвокатской палаты Ростовской области
Суд санкционировал арест помощника президента адвокатской палаты Ростовской области Дениса Минина, подозреваемого в покушении на посредничество во... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T17:42
2024-07-12T17:42
2024-07-12T17:42
происшествия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июл - РИА Новости. Суд санкционировал арест помощника президента адвокатской палаты Ростовской области Дениса Минина, подозреваемого в покушении на посредничество во взяточничестве, сообщил журналистам представитель пресс-службы судов региона. "Ленинским районным судом Ростова-на-Дону избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Минина Дениса Александровича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 291.1 УК РФ, по 5 сентября 2024 года включительно", - сказал он. Ранее источник сообщил РИА Новости, что Минин был задержан в Шахтах Ростовской области по подозрению в коррупции. Во время задержания в машине вместе с ним находился бывший председатель Ленинского районного суда Ростова-на-Дону Алексей Куделин, которого Минин защищает по делу о получении взяток, отмечал источник. При этом, по его данным, их дела не связаны.
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ростовская область
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происшествия, ростовская область
Происшествия, Ростовская область
Суд арестовал помощника президента адвокатской палаты Ростовской области
В Ростовской области арестовали помощника главы адвокатской палаты за взятки