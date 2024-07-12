https://ria.ru/20240712/sud-1959139343.html
Суд на Камчатке взыскал с экс-главы Елизово 23 миллиона рублей
Суд на Камчатке взыскал с экс-главы Елизово 23 миллиона рублей - РИА Новости, 12.07.2024
Суд на Камчатке взыскал с экс-главы Елизово 23 миллиона рублей
Суд на Камчатке удовлетворил иск прокурора и взыскал с бывшего главы города Елизово и его супруги 23 миллиона рублей неподтвержденных доходов, сообщила... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T08:50
2024-07-12T08:50
2024-07-12T08:50
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 июл - РИА Новости. Суд на Камчатке удовлетворил иск прокурора и взыскал с бывшего главы города Елизово и его супруги 23 миллиона рублей неподтвержденных доходов, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. "Суд вынес решение по иску прокуратуры Камчатского края к бывшему главе Елизовского городского поселения и его супруге о взыскании свыше 23 миллионов рублей, законность получения которых не подтверждена", - говорится в сообщении. Основанием к направлению иска в суд послужили материалы проверок прокуратуры и администрации губернатора Камчатского края, согласно которым сумма денежных средств, поступивших на счета ответчиков, кратно превышала их совокупные официальные доходы.
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происшествия, камчатский край, камчатка, елизово
Происшествия, Камчатский край, Камчатка, Елизово
Суд на Камчатке взыскал с экс-главы Елизово 23 миллиона рублей
Суд на Камчатке взыскал с экс-главы Елизово и его супруги 23 миллиона рублей