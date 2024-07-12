https://ria.ru/20240712/sud-1959139343.html

Суд на Камчатке взыскал с экс-главы Елизово 23 миллиона рублей

Суд на Камчатке взыскал с экс-главы Елизово 23 миллиона рублей - РИА Новости, 12.07.2024

Суд на Камчатке взыскал с экс-главы Елизово 23 миллиона рублей

Суд на Камчатке удовлетворил иск прокурора и взыскал с бывшего главы города Елизово и его супруги 23 миллиона рублей неподтвержденных доходов, сообщила... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T08:50

2024-07-12T08:50

2024-07-12T08:50

происшествия

камчатский край

камчатка

елизово

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894991849_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a303e829ed0040b9a2fe128db63e573c.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 июл - РИА Новости. Суд на Камчатке удовлетворил иск прокурора и взыскал с бывшего главы города Елизово и его супруги 23 миллиона рублей неподтвержденных доходов, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. "Суд вынес решение по иску прокуратуры Камчатского края к бывшему главе Елизовского городского поселения и его супруге о взыскании свыше 23 миллионов рублей, законность получения которых не подтверждена", - говорится в сообщении. Основанием к направлению иска в суд послужили материалы проверок прокуратуры и администрации губернатора Камчатского края, согласно которым сумма денежных средств, поступивших на счета ответчиков, кратно превышала их совокупные официальные доходы.

https://ria.ru/20240618/kelbakh-1953671230.html

камчатский край

камчатка

елизово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, камчатский край, камчатка, елизово