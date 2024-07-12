https://ria.ru/20240712/subsidii-1959265079.html

Свыше 70 заявок на субсидии по франшизе подали бизнесмены в Подмосковье

Свыше 70 заявок на субсидии по франшизе подали бизнесмены в Подмосковье - РИА Новости, 12.07.2024

Свыше 70 заявок на субсидии по франшизе подали бизнесмены в Подмосковье

Более 70 заявок на получение субсидии для развития бизнеса по франшизе подали предприниматели Подмосковья с начала года, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T15:46

2024-07-12T15:46

2024-07-12T15:46

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твой бизнес – новости

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Более 70 заявок на получение субсидии для развития бизнеса по франшизе подали предприниматели Подмосковья с начала года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Бизнес региона может возместить до 1 миллиона рублей затрат на покупку оборудования, арендные платежи и коммунальные услуги благодаря субсидии по франшизе", — рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что 75 предпринимателей уже подали заявки на получение этой поддержки на общую сумму 34,6 миллиона рублей, а 39 из них уже получили субсидии на 17,5 миллиона рублей. Для подмосковных франшиз максимальный размер субсидии составляет миллион рублей и не более 50% затрат, для иных – 500 тысяч рублей и до 50% затрат. В Подмосковье предприниматели могут подать заявку на получение субсидий для бизнеса по франшизе в течение года. Также в течение всего года они могут обратиться за субсидией на компенсацию затрат на крупнейших маркетплейсах.

https://ria.ru/20240621/podmoskove-1954527126.html

https://ria.ru/20240111/subsidii-1920703862.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , бизнес