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Свыше 70 заявок на субсидии по франшизе подали бизнесмены в Подмосковье - РИА Новости, 12.07.2024
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Твой бизнес
 
15:46 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/subsidii-1959265079.html
Свыше 70 заявок на субсидии по франшизе подали бизнесмены в Подмосковье
Свыше 70 заявок на субсидии по франшизе подали бизнесмены в Подмосковье - РИА Новости, 12.07.2024
Свыше 70 заявок на субсидии по франшизе подали бизнесмены в Подмосковье
Более 70 заявок на получение субсидии для развития бизнеса по франшизе подали предприниматели Подмосковья с начала года, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T15:46
2024-07-12T15:46
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Более 70 заявок на получение субсидии для развития бизнеса по франшизе подали предприниматели Подмосковья с начала года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Бизнес региона может возместить до 1 миллиона рублей затрат на покупку оборудования, арендные платежи и коммунальные услуги благодаря субсидии по франшизе", — рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что 75 предпринимателей уже подали заявки на получение этой поддержки на общую сумму 34,6 миллиона рублей, а 39 из них уже получили субсидии на 17,5 миллиона рублей. Для подмосковных франшиз максимальный размер субсидии составляет миллион рублей и не более 50% затрат, для иных – 500 тысяч рублей и до 50% затрат. В Подмосковье предприниматели могут подать заявку на получение субсидий для бизнеса по франшизе в течение года. Также в течение всего года они могут обратиться за субсидией на компенсацию затрат на крупнейших маркетплейсах.
https://ria.ru/20240621/podmoskove-1954527126.html
https://ria.ru/20240111/subsidii-1920703862.html
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московская область (подмосковье), твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , бизнес
Твой бизнес, Московская область (Подмосковье), Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Бизнес

Свыше 70 заявок на субсидии по франшизе подали бизнесмены в Подмосковье

© iStock.com / shapechargeМужчина-предприниматель работает за ноутбуком в офисе
Мужчина-предприниматель работает за ноутбуком в офисе - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© iStock.com / shapecharge
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Более 70 заявок на получение субсидии для развития бизнеса по франшизе подали предприниматели Подмосковья с начала года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«
"Бизнес региона может возместить до 1 миллиона рублей затрат на покупку оборудования, арендные платежи и коммунальные услуги благодаря субсидии по франшизе", — рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
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Она добавила, что 75 предпринимателей уже подали заявки на получение этой поддержки на общую сумму 34,6 миллиона рублей, а 39 из них уже получили субсидии на 17,5 миллиона рублей.
Для подмосковных франшиз максимальный размер субсидии составляет миллион рублей и не более 50% затрат, для иных – 500 тысяч рублей и до 50% затрат.
В Подмосковье предприниматели могут подать заявку на получение субсидий для бизнеса по франшизе в течение года. Также в течение всего года они могут обратиться за субсидией на компенсацию затрат на крупнейших маркетплейсах.
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