https://ria.ru/20240712/strizhenova-1959225779.html

Умерла актриса Любовь Стриженова

Умерла актриса Любовь Стриженова - РИА Новости, 12.07.2024

Умерла актриса Любовь Стриженова

Известная советская актриса Любовь Стриженова умерла в Алатырском Свято-Троицком монастыре в Чувашии, сообщили РИА Новости в обители. РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T13:32

2024-07-12T13:32

2024-07-12T14:01

культура

россия

алатырь

рсфср

олег стриженов

александр стриженов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959224745_0:49:2001:1174_1920x0_80_0_0_391f2ac68746b71121db2b9e62a0218d.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июл — РИА Новости. Известная советская актриса Любовь Стриженова умерла в Алатырском Свято-Троицком монастыре в Чувашии, сообщили РИА Новости в обители."На 83-м году жизни отошла ко Господу монахиня Иудифь, актриса Любовь Стриженова", — написал в соцсети "ВКонтакте" старший алтарник Аристоклий Набокин.В монастыре рассказали, что актриса с 2008 года жила в женском подворье преподобного Вассиана. Монашеский постриг она приняла с именем Иудифь."Вчера она почила. Инсульт", — сказала РИА Новости инокиня Мария.По ее словам, монахиня Иудифь была все время добродушной, улыбающейся, в хорошем расположении духа. На вопрос, можно ли было заподозрить в ней бывшую актрису, инокиня ответила: "Видно было, что она из высшей среды, интеллигентной. В общении она была приятной".Собеседница агентства добавила, что отпевание монахини Иудифи состоится в воскресенье, 14 июля. "У нас есть скит при монастыре, там кладбище и там хоронят", — объяснила она, отметив, что не знает, кто приедет на прощание. Любовь Стриженова, заслуженная артистка РСФСР, народная артистка России, вторая жена актера Олега Стриженова и мать режиссера Александра Стриженова, родилась 6 августа 1940 года. В 1963 году окончила Школу-студию МХАТ, после чего служила на сцене МХАТ, а после его раздела — на сцене МХАТ имени Горького. Снималась в кино — в фильмах "Случай из следственной практики", "Каникулы Кроша", "Вечный зов", "Бесы" и других, вела на Всесоюзном радио передачу "Взрослым о детях".

россия

алатырь

рсфср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, алатырь, рсфср, олег стриженов, александр стриженов