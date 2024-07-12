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Умерла актриса Любовь Стриженова
Умерла актриса Любовь Стриженова - РИА Новости, 12.07.2024
Умерла актриса Любовь Стриженова
Известная советская актриса Любовь Стриженова умерла в Алатырском Свято-Троицком монастыре в Чувашии, сообщили РИА Новости в обители. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T13:32
2024-07-12T13:32
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июл — РИА Новости. Известная советская актриса Любовь Стриженова умерла в Алатырском Свято-Троицком монастыре в Чувашии, сообщили РИА Новости в обители."На 83-м году жизни отошла ко Господу монахиня Иудифь, актриса Любовь Стриженова", — написал в соцсети "ВКонтакте" старший алтарник Аристоклий Набокин.В монастыре рассказали, что актриса с 2008 года жила в женском подворье преподобного Вассиана. Монашеский постриг она приняла с именем Иудифь."Вчера она почила. Инсульт", — сказала РИА Новости инокиня Мария.По ее словам, монахиня Иудифь была все время добродушной, улыбающейся, в хорошем расположении духа. На вопрос, можно ли было заподозрить в ней бывшую актрису, инокиня ответила: "Видно было, что она из высшей среды, интеллигентной. В общении она была приятной".Собеседница агентства добавила, что отпевание монахини Иудифи состоится в воскресенье, 14 июля. "У нас есть скит при монастыре, там кладбище и там хоронят", — объяснила она, отметив, что не знает, кто приедет на прощание. Любовь Стриженова, заслуженная артистка РСФСР, народная артистка России, вторая жена актера Олега Стриженова и мать режиссера Александра Стриженова, родилась 6 августа 1940 года. В 1963 году окончила Школу-студию МХАТ, после чего служила на сцене МХАТ, а после его раздела — на сцене МХАТ имени Горького. Снималась в кино — в фильмах "Случай из следственной практики", "Каникулы Кроша", "Вечный зов", "Бесы" и других, вела на Всесоюзном радио передачу "Взрослым о детях".
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россия, алатырь, рсфср, олег стриженов, александр стриженов
Культура, Россия, Алатырь, РСФСР, Олег Стриженов, Александр Стриженов
Умерла актриса Любовь Стриженова
В чувашском моныстыре под именем Иудифь умерла актриса Любовь Стриженова
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июл — РИА Новости.
Известная советская актриса Любовь Стриженова умерла в Алатырском Свято-Троицком монастыре в Чувашии, сообщили РИА Новости в обители
.
«
"На 83-м году жизни отошла ко Господу монахиня Иудифь, актриса Любовь Стриженова", — написал в соцсети "ВКонтакте" старший алтарник Аристоклий Набокин.
В монастыре рассказали, что актриса с 2008 года жила в женском подворье преподобного Вассиана. Монашеский постриг она приняла с именем Иудифь.
"Вчера она почила. Инсульт", — сказала РИА Новости инокиня Мария.
По ее словам, монахиня Иудифь была все время добродушной, улыбающейся, в хорошем расположении духа. На вопрос, можно ли было заподозрить в ней бывшую актрису, инокиня ответила: "Видно было, что она из высшей среды, интеллигентной. В общении она была приятной".
Собеседница агентства добавила, что отпевание монахини Иудифи состоится в воскресенье, 14 июля.
"У нас есть скит при монастыре, там кладбище и там хоронят", — объяснила она, отметив, что не знает, кто приедет на прощание.
Любовь Стриженова, заслуженная артистка РСФСР, народная артистка России, вторая жена актера Олега Стриженова
и мать режиссера Александра Стриженова
, родилась 6 августа 1940 года. В 1963 году окончила Школу-студию МХАТ, после чего служила на сцене МХАТ, а после его раздела — на сцене МХАТ имени Горького. Снималась в кино — в фильмах "Случай из следственной практики", "Каникулы Кроша", "Вечный зов", "Бесы" и других, вела на Всесоюзном радио передачу "Взрослым о детях".