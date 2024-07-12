Рейтинг@Mail.ru
Столтенберг сделал дерзкое заявление о Китае и Белоруссии - РИА Новости, 12.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:14 12.07.2024 (обновлено: 03:15 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/stoltenberg-1959122273.html
Столтенберг сделал дерзкое заявление о Китае и Белоруссии
Столтенберг сделал дерзкое заявление о Китае и Белоруссии - РИА Новости, 12.07.2024
Столтенберг сделал дерзкое заявление о Китае и Белоруссии
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заподозрил в совместных учениях Китая и Белоруссии попытку Пекина якобы приблизиться к границам альянса. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T03:14
2024-07-12T03:15
китай
белоруссия
йенс столтенберг
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959090585_0:0:2827:1591_1920x0_80_0_0_8ac6bf3a9af9f51a583f07f618989757.jpg
БРЮССЕЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заподозрил в совместных учениях Китая и Белоруссии попытку Пекина якобы приблизиться к границам альянса. "Учения Китая с белорусскими силами в Белоруссии – это часть модели поведения, свидетельство того, что авторитарные режимы все больше объединяются, а Китай приближается к НАТО в Европе, в Африке, Арктике и других местах", - сказал Столтенберг, комментируя вопрос об учениях по итогам саммита НАТО в Вашингтоне. Министерство обороны КНР в официальном аккаунте в соцсети WeChat сообщило, что в понедельник на полигоне "Брестский" состоялась церемония открытия совместных китайско-белорусских армейских учений "Атакующий сокол-2024". Согласно сообщению, учения проходят в два этапа и продлятся до конца июля. Стороны, в частности, проводят совместные антитеррористические тренировки. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что совместные военные учения Китая и Белоруссии не направлены против каких-либо стран.
https://ria.ru/20240711/kitay-1958876946.html
китай
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959090585_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_bc967ee0583fa6790e886b58d1512f2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, белоруссия, йенс столтенберг, нато, в мире
Китай, Белоруссия, Йенс Столтенберг, НАТО, В мире
Столтенберг сделал дерзкое заявление о Китае и Белоруссии

Столтенберг обвинил Китай в попытке приблизиться к НАТО

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Вашигтоне
Президент США Джо Байден и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Вашигтоне - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент США Джо Байден и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Вашигтоне
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заподозрил в совместных учениях Китая и Белоруссии попытку Пекина якобы приблизиться к границам альянса.
"Учения Китая с белорусскими силами в Белоруссии – это часть модели поведения, свидетельство того, что авторитарные режимы все больше объединяются, а Китай приближается к НАТО в Европе, в Африке, Арктике и других местах", - сказал Столтенберг, комментируя вопрос об учениях по итогам саммита НАТО в Вашингтоне.
Министерство обороны КНР в официальном аккаунте в соцсети WeChat сообщило, что в понедельник на полигоне "Брестский" состоялась церемония открытия совместных китайско-белорусских армейских учений "Атакующий сокол-2024". Согласно сообщению, учения проходят в два этапа и продлятся до конца июля. Стороны, в частности, проводят совместные антитеррористические тренировки.
Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что совместные военные учения Китая и Белоруссии не направлены против каких-либо стран.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Китай посоветовал НАТО задуматься о своих действиях в украинском конфликте
Вчера, 04:58
 
КитайБелоруссияЙенс СтолтенбергНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала