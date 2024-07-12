https://ria.ru/20240712/stoltenberg-1959122273.html
Столтенберг сделал дерзкое заявление о Китае и Белоруссии
Столтенберг сделал дерзкое заявление о Китае и Белоруссии - РИА Новости, 12.07.2024
Столтенберг сделал дерзкое заявление о Китае и Белоруссии
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заподозрил в совместных учениях Китая и Белоруссии попытку Пекина якобы приблизиться к границам альянса. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T03:14
2024-07-12T03:14
2024-07-12T03:15
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БРЮССЕЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заподозрил в совместных учениях Китая и Белоруссии попытку Пекина якобы приблизиться к границам альянса. "Учения Китая с белорусскими силами в Белоруссии – это часть модели поведения, свидетельство того, что авторитарные режимы все больше объединяются, а Китай приближается к НАТО в Европе, в Африке, Арктике и других местах", - сказал Столтенберг, комментируя вопрос об учениях по итогам саммита НАТО в Вашингтоне. Министерство обороны КНР в официальном аккаунте в соцсети WeChat сообщило, что в понедельник на полигоне "Брестский" состоялась церемония открытия совместных китайско-белорусских армейских учений "Атакующий сокол-2024". Согласно сообщению, учения проходят в два этапа и продлятся до конца июля. Стороны, в частности, проводят совместные антитеррористические тренировки. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что совместные военные учения Китая и Белоруссии не направлены против каких-либо стран.
https://ria.ru/20240711/kitay-1958876946.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, белоруссия, йенс столтенберг, нато, в мире
Китай, Белоруссия, Йенс Столтенберг, НАТО, В мире
Столтенберг сделал дерзкое заявление о Китае и Белоруссии
Столтенберг обвинил Китай в попытке приблизиться к НАТО
БРЮССЕЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заподозрил в совместных учениях Китая и Белоруссии попытку Пекина якобы приблизиться к границам альянса.
"Учения Китая с белорусскими силами в Белоруссии – это часть модели поведения, свидетельство того, что авторитарные режимы все больше объединяются, а Китай приближается к НАТО в Европе
, в Африке
, Арктике
и других местах", - сказал Столтенберг, комментируя вопрос об учениях по итогам саммита НАТО в Вашингтоне
.
Министерство обороны КНР в официальном аккаунте в соцсети WeChat сообщило, что в понедельник на полигоне "Брестский" состоялась церемония открытия совместных китайско-белорусских армейских учений "Атакующий сокол-2024". Согласно сообщению, учения проходят в два этапа и продлятся до конца июля. Стороны, в частности, проводят совместные антитеррористические тренировки.
Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что совместные военные учения Китая и Белоруссии не направлены против каких-либо стран.