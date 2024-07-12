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На Ставрополье осудили водителя "Газели", сбившего детей-велогонщиков - РИА Новости, 12.07.2024
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17:31 12.07.2024 (обновлено: 17:50 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/stavropole-1959308625.html
На Ставрополье осудили водителя "Газели", сбившего детей-велогонщиков
На Ставрополье осудили водителя "Газели", сбившего детей-велогонщиков - РИА Новости, 12.07.2024
На Ставрополье осудили водителя "Газели", сбившего детей-велогонщиков
Суд на Ставрополье приговорил к 6,5 годам лишения свободы водителя грузовой "Газели", который в августе прошлого года сбил троих детей-велогонщиков близ... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T17:31
2024-07-12T17:50
происшествия
россия
пятигорск
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ПЯТИГОРСК, 12 июл – РИА Новости. Суд на Ставрополье приговорил к 6,5 годам лишения свободы водителя грузовой "Газели", который в августе прошлого года сбил троих детей-велогонщиков близ Пятигорска, сообщила пресс-служба СУСК России по региону Telegram-канале.Двадцать третьего августа 2023 года на участке дороги Р-217 "Обход Пятигорска" водитель грузовой "Газели" не выдержал безопасную дистанцию и допустил наезд на двигавшуюся впереди группу юных велосипедистов. Погибли трое детей в возрасте от 11 до 13 лет. Водителя и тренера детей заключили под стражу, в отношении них возбудили уголовные дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). &quot;Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года&quot;, – говорится в сообщении.Отмечается, что уголовное дело по обвинению тренера, допустившей тренировочный процесс детей на скоростной автомобильной трассе, находится на рассмотрении в суде.
https://ria.ru/20240622/voditel-1954686788.html
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Кадры с места аварии, где водитель грузовика сбил трех детей-велосипедистов
Кадры с места аварии, где водитель грузовика сбил трех детей-велосипедистов
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происшествия, россия, пятигорск
Происшествия, Россия, Пятигорск
На Ставрополье осудили водителя "Газели", сбившего детей-велогонщиков

Водителя "Газели", сбившего троих детей-велогонщиков, осудили на 6,5 года

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ПЯТИГОРСК, 12 июл – РИА Новости. Суд на Ставрополье приговорил к 6,5 годам лишения свободы водителя грузовой "Газели", который в августе прошлого года сбил троих детей-велогонщиков близ Пятигорска, сообщила пресс-служба СУСК России по региону Telegram-канале.
Двадцать третьего августа 2023 года на участке дороги Р-217 "Обход Пятигорска" водитель грузовой "Газели" не выдержал безопасную дистанцию и допустил наезд на двигавшуюся впереди группу юных велосипедистов. Погибли трое детей в возрасте от 11 до 13 лет. Водителя и тренера детей заключили под стражу, в отношении них возбудили уголовные дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
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«

"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года", – говорится в сообщении.

Отмечается, что уголовное дело по обвинению тренера, допустившей тренировочный процесс детей на скоростной автомобильной трассе, находится на рассмотрении в суде.
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