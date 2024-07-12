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Стармер оскорбил Россию двумя словами - РИА Новости, 12.07.2024
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08:50 12.07.2024 (обновлено: 10:09 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/starmer--1959139483.html
Стармер оскорбил Россию двумя словами
Стармер оскорбил Россию двумя словами - РИА Новости, 12.07.2024
Стармер оскорбил Россию двумя словами
Новый премьер Британии Кир Стармер назвал Россию "угрозой поколения", его слова передает издание Telegraph. "Мы сталкиваемся с угрозой поколения со стороны... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T08:50
2024-07-12T10:09
в мире
кир стармер
россия
дмитрий песков
нато
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Новый премьер Британии Кир Стармер назвал Россию "угрозой поколения", его слова передает издание Telegraph. "Мы сталкиваемся с угрозой поколения со стороны России... при поддержке таких стран, как Северная Корея и Иран", — сказал он. Премьер добавил, что реакция НАТО на происходящее определит мир на десятилетия вперед. Кроме того, он отметил, что хотя 23 страны НАТО поддерживают свои военные расходы на уровне 2% от ВВП, этого недостаточно и призвал увеличить их до 2,5%. На этой неделе Стармер заявил, что Украина должна сама решать, как применять британское оружие для ударов по территории России. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это "абсолютно безответственный шаг в сторону нагнетания напряженности и серьезного эскалирования ситуации", добавив, что Кремль "все это тщательно зафиксирует и, конечно, примет соответствующие меры".
https://ria.ru/20240712/landsbergis-1959150945.html
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в мире, кир стармер, россия, дмитрий песков, нато
В мире, Кир Стармер, Россия, Дмитрий Песков, НАТО
Стармер оскорбил Россию двумя словами

Премьер Британии Стармер назвал Россию угрозой поколения

© AP Photo / Liam McBurney/Pool PhotoПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© AP Photo / Liam McBurney/Pool Photo
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Новый премьер Британии Кир Стармер назвал Россию "угрозой поколения", его слова передает издание Telegraph.

"Мы сталкиваемся с угрозой поколения со стороны России... при поддержке таких стран, как Северная Корея и Иран", — сказал он.
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Премьер добавил, что реакция НАТО на происходящее определит мир на десятилетия вперед. Кроме того, он отметил, что хотя 23 страны НАТО поддерживают свои военные расходы на уровне 2% от ВВП, этого недостаточно и призвал увеличить их до 2,5%.

На этой неделе Стармер заявил, что Украина должна сама решать, как применять британское оружие для ударов по территории России.

В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это "абсолютно безответственный шаг в сторону нагнетания напряженности и серьезного эскалирования ситуации", добавив, что Кремль "все это тщательно зафиксирует и, конечно, примет соответствующие меры".
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