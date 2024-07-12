Стармер оскорбил Россию двумя словами
Премьер Британии Стармер назвал Россию угрозой поколения
© AP Photo / Liam McBurney/Pool PhotoПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
© AP Photo / Liam McBurney/Pool Photo
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Новый премьер Британии Кир Стармер назвал Россию "угрозой поколения", его слова передает издание Telegraph.
"Мы сталкиваемся с угрозой поколения со стороны России... при поддержке таких стран, как Северная Корея и Иран", — сказал он.
"Мы сталкиваемся с угрозой поколения со стороны России... при поддержке таких стран, как Северная Корея и Иран", — сказал он.
Премьер добавил, что реакция НАТО на происходящее определит мир на десятилетия вперед. Кроме того, он отметил, что хотя 23 страны НАТО поддерживают свои военные расходы на уровне 2% от ВВП, этого недостаточно и призвал увеличить их до 2,5%.
На этой неделе Стармер заявил, что Украина должна сама решать, как применять британское оружие для ударов по территории России.
В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это "абсолютно безответственный шаг в сторону нагнетания напряженности и серьезного эскалирования ситуации", добавив, что Кремль "все это тщательно зафиксирует и, конечно, примет соответствующие меры".
На этой неделе Стармер заявил, что Украина должна сама решать, как применять британское оружие для ударов по территории России.
В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это "абсолютно безответственный шаг в сторону нагнетания напряженности и серьезного эскалирования ситуации", добавив, что Кремль "все это тщательно зафиксирует и, конечно, примет соответствующие меры".