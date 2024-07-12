https://ria.ru/20240712/starmer--1959139483.html

Стармер оскорбил Россию двумя словами

Стармер оскорбил Россию двумя словами - РИА Новости, 12.07.2024

Стармер оскорбил Россию двумя словами

Новый премьер Британии Кир Стармер назвал Россию "угрозой поколения", его слова передает издание Telegraph. "Мы сталкиваемся с угрозой поколения со стороны... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T08:50

2024-07-12T08:50

2024-07-12T10:09

в мире

кир стармер

россия

дмитрий песков

нато

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Новый премьер Британии Кир Стармер назвал Россию "угрозой поколения", его слова передает издание Telegraph. "Мы сталкиваемся с угрозой поколения со стороны России... при поддержке таких стран, как Северная Корея и Иран", — сказал он. Премьер добавил, что реакция НАТО на происходящее определит мир на десятилетия вперед. Кроме того, он отметил, что хотя 23 страны НАТО поддерживают свои военные расходы на уровне 2% от ВВП, этого недостаточно и призвал увеличить их до 2,5%. На этой неделе Стармер заявил, что Украина должна сама решать, как применять британское оружие для ударов по территории России. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это "абсолютно безответственный шаг в сторону нагнетания напряженности и серьезного эскалирования ситуации", добавив, что Кремль "все это тщательно зафиксирует и, конечно, примет соответствующие меры".

https://ria.ru/20240712/landsbergis-1959150945.html

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в мире, кир стармер, россия, дмитрий песков, нато