https://ria.ru/20240712/ssha-1959148814.html

НАТО пытается оправдать свою надобность конфликтом на Украине, сообщили СМИ

НАТО пытается оправдать свою надобность конфликтом на Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.07.2024

НАТО пытается оправдать свою надобность конфликтом на Украине, сообщили СМИ

Основная прерогатива НАТО - это не одержать победу над РФ или создать коллективную защиту для Запада, а обеспечить собственное выживание, ради чего альянс... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T09:41

2024-07-12T09:41

2024-07-12T10:36

россия

нато

украина

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Основная прерогатива НАТО - это не одержать победу над РФ или создать коллективную защиту для Запада, а обеспечить собственное выживание, ради чего альянс изобретает новые оправдания своей необходимости, главное из них - украинский конфликт, пишет издание American Conservative. "Основная институциональная прерогатива НАТО на данный момент - это не поражение России и не коллективная защита Запада, что бы это ни значило. Это ее собственное выживание, и поэтому в Вашингтоне альянс продолжал изобретать все больше причин, чтобы оправдать свою актуальность и, в конечном итоге, само свое существование", - пишет издание. В статье отмечается, что главным оправданием необходимости альянса оказывается конфликт на Украине. В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако, по мнению президента, умные люди прекрасно понимают, что это фейк. Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием российской агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Очередной саммит НАТО проходил в Вашингтоне 9-11 июля. На повестке были три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Украине, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите уже успел заявить журналистам, что альянс сейчас не видит "непосредственной военной угрозы" со стороны РФ.

https://ria.ru/20240712/rossiya-1959027282.html

https://ria.ru/20240209/putin-1926314880.html

https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html

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россия, нато, украина