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Байден назвал разрешение ВСУ атаковать Россию "краткосрочным позволением" - РИА Новости, 12.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:22 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/ssha-1959122742.html
Байден назвал разрешение ВСУ атаковать Россию "краткосрочным позволением"
Байден назвал разрешение ВСУ атаковать Россию "краткосрочным позволением" - РИА Новости, 12.07.2024
Байден назвал разрешение ВСУ атаковать Россию "краткосрочным позволением"
Возможность ВСУ наносить удары "близи границы внутри России" американским оружием является краткосрочным "позволением" со стороны США, заявил американский... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T03:22
2024-07-12T03:22
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
джон кирби
джо байден
джейк салливан
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Возможность ВСУ наносить удары "близи границы внутри России" американским оружием является краткосрочным "позволением" со стороны США, заявил американский президент Джо Байден. "Мы позволили использовать американские вооружения краткосрочно близи границы внутри России", - сообщил он на пресс-конференции, трансляцию которой ведет Белый дом, подводя итоги завершившегося в Вашингтоне саммита НАТО и комментируя ситуацию с разрешением ВСУ атак РФ американским оружием. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США продолжают обсуждать с Украиной ограничения на удары американским оружием вглубь России, но о разрешении "бить куда угодно" речи не идет. Кирби добавил, что Вашингтон хочет предоставить Киеву необходимые инструменты и возможности для продолжения конфликта. Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан также заявлял, что США не намерены пересматривать ограничения на удары ВСУ вглубь РФ, несмотря на призывы и недовольство Владимира Зеленского. Он же в июне сообщал, что разрешение применять американское оружие по территории РФ распространяется на все территории, где российские войска пересекают границу Украины, хотя первоначально разрешение атаковать территории России американским оружием связывалось только с районами, граничащими с Харьковской областью.
https://ria.ru/20240711/konflikt-1959098059.html
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в мире, россия, сша, джон кирби, джо байден, джейк салливан, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Джон Кирби, Джо Байден, Джейк Салливан, Вооруженные силы Украины, НАТО
Байден назвал разрешение ВСУ атаковать Россию "краткосрочным позволением"

Байден назвал разрешение ВСУ атаковать Россию американским оружием краткосрочным

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашигтоне
Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашигтоне - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашигтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Возможность ВСУ наносить удары "близи границы внутри России" американским оружием является краткосрочным "позволением" со стороны США, заявил американский президент Джо Байден.
"Мы позволили использовать американские вооружения краткосрочно близи границы внутри России", - сообщил он на пресс-конференции, трансляцию которой ведет Белый дом, подводя итоги завершившегося в Вашингтоне саммита НАТО и комментируя ситуацию с разрешением ВСУ атак РФ американским оружием.
Киев - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
В Кремле назвали страны, участвующие в конфликте на Украине напрямую
Вчера, 21:43
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США продолжают обсуждать с Украиной ограничения на удары американским оружием вглубь России, но о разрешении "бить куда угодно" речи не идет. Кирби добавил, что Вашингтон хочет предоставить Киеву необходимые инструменты и возможности для продолжения конфликта.
Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан также заявлял, что США не намерены пересматривать ограничения на удары ВСУ вглубь РФ, несмотря на призывы и недовольство Владимира Зеленского.
Он же в июне сообщал, что разрешение применять американское оружие по территории РФ распространяется на все территории, где российские войска пересекают границу Украины, хотя первоначально разрешение атаковать территории России американским оружием связывалось только с районами, граничащими с Харьковской областью.
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАДжон КирбиДжо БайденДжейк СалливанВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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