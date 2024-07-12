https://ria.ru/20240712/ssha-1959122742.html

Байден назвал разрешение ВСУ атаковать Россию "краткосрочным позволением"

Байден назвал разрешение ВСУ атаковать Россию "краткосрочным позволением" - РИА Новости, 12.07.2024

Байден назвал разрешение ВСУ атаковать Россию "краткосрочным позволением"

Возможность ВСУ наносить удары "близи границы внутри России" американским оружием является краткосрочным "позволением" со стороны США, заявил американский... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T03:22

2024-07-12T03:22

2024-07-12T03:22

специальная военная операция на украине

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джейк салливан

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ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Возможность ВСУ наносить удары "близи границы внутри России" американским оружием является краткосрочным "позволением" со стороны США, заявил американский президент Джо Байден. "Мы позволили использовать американские вооружения краткосрочно близи границы внутри России", - сообщил он на пресс-конференции, трансляцию которой ведет Белый дом, подводя итоги завершившегося в Вашингтоне саммита НАТО и комментируя ситуацию с разрешением ВСУ атак РФ американским оружием. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США продолжают обсуждать с Украиной ограничения на удары американским оружием вглубь России, но о разрешении "бить куда угодно" речи не идет. Кирби добавил, что Вашингтон хочет предоставить Киеву необходимые инструменты и возможности для продолжения конфликта. Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан также заявлял, что США не намерены пересматривать ограничения на удары ВСУ вглубь РФ, несмотря на призывы и недовольство Владимира Зеленского. Он же в июне сообщал, что разрешение применять американское оружие по территории РФ распространяется на все территории, где российские войска пересекают границу Украины, хотя первоначально разрешение атаковать территории России американским оружием связывалось только с районами, граничащими с Харьковской областью.

https://ria.ru/20240711/konflikt-1959098059.html

https://ria.ru/20240711/zelenskiy-1958887358.html

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в мире, россия, сша, джон кирби, джо байден, джейк салливан, вооруженные силы украины, нато