https://ria.ru/20240712/spetsoperatsiya-1959324719.html

Спецоперация, 12 июля: ВС взяли под контроль четыре поселка в ДНР за неделю

Спецоперация, 12 июля: ВС взяли под контроль четыре поселка в ДНР за неделю - РИА Новости, 12.07.2024

Спецоперация, 12 июля: ВС взяли под контроль четыре поселка в ДНР за неделю

Российские войска за неделю взяли под контроль четыре населенных пункта в ДНР и уничтожили очередной американский танк Abrams, а в НАТО договорились о... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T18:14

2024-07-12T18:14

2024-07-12T18:57

специальная военная операция на украине

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украина

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Российские войска за неделю взяли под контроль четыре населенных пункта в ДНР и уничтожили очередной американский танк Abrams, а в НАТО договорились о финансировании Украины на 40 миллиардов евро на 2025 год.Результаты неделиРоссийские военные нанесли 39 ударов высокоточным оружием большой дальности по военным объектам на Украине, сообщило Минобороны. Поражены авиационные базы, предприятия ОПК и объекты энергетики, цеха сборки военной техники, места хранения безэкипажных катеров.Совокупные потери ВСУ за этот период составили более 14 тысяч человек.Подразделения группировки "Центр" за неделю освободили четыре населенных пункта и уничтожили два танка, включая Abrams. Также они ликвидировали семь пусковых установок HIMARS.ПВО сбила четыре ракеты ATACMS, три крылатые ракеты Storm Shadow, 17 управляемых авиабомб Hammer, противорадиолокационную ракету HARM и 28 реактивных снарядов HIMARS и Vampire.Погиб при исполнении долгаЖертвой атаки ВСУ стал глава управления оперативного реагирования Шебекинского городского округа Белгородской области Александр Маслиенко, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Трагедия в селе Муром Шебекинского городского округа. При исполнении служебного долга погиб Маслиенко Александр Александрович — начальник управления оперативного реагирования Шебекинского городского округа — подведомственного учреждения администрации муниципалитета. Подполковник полиции, ветеран боевых действий Александр Александрович в момент атаки помогал жителям села", — написал он в Telegram-канале.Глава региона также выразил соболезнования всем родным и близким погибшего.Новое решение НАТОСтраны Североатлантического альянса договорились о поддержке Украины на 40 миллиардов евро только на 2025 год, дальнейшие финансовые обязательства они обсудят только на следующем саммите в Нидерландах в июне, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.Ранее Столтенберг хотел утвердить в Вашингтоне решение по созданию фонда военной помощи Киеву на пять лет в размере ста миллиардов евро, но от этого плана отказались из-за несогласия внутри блока. Затем появилось новое предложение взять обязательство тратить на поддержку Украины как минимум 40 миллиардов евро ежегодно, а вклад каждой страны будет зависеть от ее ВВП. Но и это обещание по итогам саммита получить не удалось.Байден — об атаках на КремльПосле саммита НАТО хозяин Белого дома заявил, что гипотетические ударах ВСУ вглубь территории России, включая Москву, не имели бы смысла.Американский лидер добавил, что для Украины задача состоит в том, чтобы наиболее оптимальным образом распоряжаться тем вооружением, которое ей поставляют США. Байден также уточнил, что возможность ВСУ наносить удары "близи границы внутри России" американским оружием — краткосрочное "позволение" со стороны Вашингтона. Кроме того, Байден сказал, что пока у него нет достаточных причин говорить напрямую с президентом России, но он готов к разговору с ним.Неожиданное опровержениеМинистерство обороны Великобритании опровергло информацию о разрешении Украине использовать ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по целям в глубине территории России, пишет Telegraph со ссылкой на источник в ведомстве."Британия была вынуждена уточнить, что не давала Украине разрешения на использование Storm Shadow для нанесения ударов по территории России, что стало неловким дипломатическим моментом для (премьера Великобритании. — Прим. ред.) сэра Кира Стармера", — говорится в статье.Собеседник издания уточнил, что вопрос о выдаче подобных разрешений касается, помимо Великобритании, еще двух стран. Как напоминает газета, производство Storm Shadow осуществляется совместно с Францией. В правительстве также отметили, что позиция по использованию боеприпасов не изменилась. Так, комментируя возможность применения ракет по целям на российской территории вне Крыма и освобожденных в ходе СВО регионов, источник сказал, что этого не произойдет.Путин сделал заявление про Запорожскую областьМосква обязательно добьется обеспечения безопасности Запорожской области, сообщил президент Владимир Путин на встрече с главой региона Евгением Балицким.Он также заявил, что восстановительный рост сельского хозяйства, промышленности и строительства в этой области очевиден, и нужно поддержать тенденцию. Глава государства подчеркнул, что нацеливает правительство на восстановление ЖКХ, инфраструктуры и жилого сектора в регионе.Минобороны Японии высказалось о потенциале РоссииТокио больше не считает, что "Россия потеряла военную мощь" на Украине, следует из проведенного РИА Новости анализа ежегодного доклада по обороне Японии — Белой книги обороны — за текущий и прошлый год."В дополнение к собственному упорному сопротивлению Украины мировое сообщество в единстве приняло санкции и продолжает поддержку Украины, ситуация такова, что нужно заставить Россию заплатить высокую цену", — говорится в докладе за текущий год.Россия, несмотря на ограничительные меры, может вести боевые действия длительное время, отмечается в докладе. В нем утверждается, что за счет круглосуточной работы военной промышленности и других факторов страна "сохраняет военную мощь". Даже под рестрикциями она может и впредь в достаточном количестве производить боеприпасы и вооружения на уровне технологий бывшего Советского Союза, что указывает на способность государства продолжать боевые действия, отмечается в докладе.В документе также подчеркивается, что Россия в 2023 году смогла нарастить производственные мощности военной промышленности в четыре раза.В Крыму задержан шпионПо данным пресс-службы крымского управления ФСБ, на полуострове задержали мужчину, собиравшего данные о российских войсках."ФСБ России задержан агент украинских спецслужб. В ходе проведенных мероприятий установлено, что гражданин Украины, 1982 года рождения, находясь на территории Украины, привлечен к конфиденциальному сотрудничеству ГУР МОУ. По заданию куратора мужчина передавал информацию о местах постоянной дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации на территории республики Крым и города Севастополя", — говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по статье 276 Уголовного кодекса (шпионаж).Мужчину арестовали, теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

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джо байден, владимир путин, россия, украина, сша, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)