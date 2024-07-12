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Спецоперация, 12 июля: ВС взяли под контроль четыре поселка в ДНР за неделю - РИА Новости, 12.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:14 12.07.2024 (обновлено: 18:57 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/spetsoperatsiya-1959324719.html
Спецоперация, 12 июля: ВС взяли под контроль четыре поселка в ДНР за неделю
Спецоперация, 12 июля: ВС взяли под контроль четыре поселка в ДНР за неделю - РИА Новости, 12.07.2024
Спецоперация, 12 июля: ВС взяли под контроль четыре поселка в ДНР за неделю
Российские войска за неделю взяли под контроль четыре населенных пункта в ДНР и уничтожили очередной американский танк Abrams, а в НАТО договорились о... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T18:14
2024-07-12T18:57
специальная военная операция на украине
джо байден
владимир путин
россия
украина
сша
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Российские войска за неделю взяли под контроль четыре населенных пункта в ДНР и уничтожили очередной американский танк Abrams, а в НАТО договорились о финансировании Украины на 40 миллиардов евро на 2025 год.Результаты неделиРоссийские военные нанесли 39 ударов высокоточным оружием большой дальности по военным объектам на Украине, сообщило Минобороны. Поражены авиационные базы, предприятия ОПК и объекты энергетики, цеха сборки военной техники, места хранения безэкипажных катеров.Совокупные потери ВСУ за этот период составили более 14 тысяч человек.Подразделения группировки "Центр" за неделю освободили четыре населенных пункта и уничтожили два танка, включая Abrams. Также они ликвидировали семь пусковых установок HIMARS.ПВО сбила четыре ракеты ATACMS, три крылатые ракеты Storm Shadow, 17 управляемых авиабомб Hammer, противорадиолокационную ракету HARM и 28 реактивных снарядов HIMARS и Vampire.Погиб при исполнении долгаЖертвой атаки ВСУ стал глава управления оперативного реагирования Шебекинского городского округа Белгородской области Александр Маслиенко, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Трагедия в селе Муром Шебекинского городского округа. При исполнении служебного долга погиб Маслиенко Александр Александрович — начальник управления оперативного реагирования Шебекинского городского округа — подведомственного учреждения администрации муниципалитета. Подполковник полиции, ветеран боевых действий Александр Александрович в момент атаки помогал жителям села", — написал он в Telegram-канале.Глава региона также выразил соболезнования всем родным и близким погибшего.Новое решение НАТОСтраны Североатлантического альянса договорились о поддержке Украины на 40 миллиардов евро только на 2025 год, дальнейшие финансовые обязательства они обсудят только на следующем саммите в Нидерландах в июне, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.Ранее Столтенберг хотел утвердить в Вашингтоне решение по созданию фонда военной помощи Киеву на пять лет в размере ста миллиардов евро, но от этого плана отказались из-за несогласия внутри блока. Затем появилось новое предложение взять обязательство тратить на поддержку Украины как минимум 40 миллиардов евро ежегодно, а вклад каждой страны будет зависеть от ее ВВП. Но и это обещание по итогам саммита получить не удалось.Байден — об атаках на КремльПосле саммита НАТО хозяин Белого дома заявил, что гипотетические ударах ВСУ вглубь территории России, включая Москву, не имели бы смысла.Американский лидер добавил, что для Украины задача состоит в том, чтобы наиболее оптимальным образом распоряжаться тем вооружением, которое ей поставляют США. Байден также уточнил, что возможность ВСУ наносить удары "близи границы внутри России" американским оружием — краткосрочное "позволение" со стороны Вашингтона. Кроме того, Байден сказал, что пока у него нет достаточных причин говорить напрямую с президентом России, но он готов к разговору с ним.Неожиданное опровержениеМинистерство обороны Великобритании опровергло информацию о разрешении Украине использовать ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по целям в глубине территории России, пишет Telegraph со ссылкой на источник в ведомстве."Британия была вынуждена уточнить, что не давала Украине разрешения на использование Storm Shadow для нанесения ударов по территории России, что стало неловким дипломатическим моментом для (премьера Великобритании. — Прим. ред.) сэра Кира Стармера", — говорится в статье.Собеседник издания уточнил, что вопрос о выдаче подобных разрешений касается, помимо Великобритании, еще двух стран. Как напоминает газета, производство Storm Shadow осуществляется совместно с Францией. В правительстве также отметили, что позиция по использованию боеприпасов не изменилась. Так, комментируя возможность применения ракет по целям на российской территории вне Крыма и освобожденных в ходе СВО регионов, источник сказал, что этого не произойдет.Путин сделал заявление про Запорожскую областьМосква обязательно добьется обеспечения безопасности Запорожской области, сообщил президент Владимир Путин на встрече с главой региона Евгением Балицким.Он также заявил, что восстановительный рост сельского хозяйства, промышленности и строительства в этой области очевиден, и нужно поддержать тенденцию. Глава государства подчеркнул, что нацеливает правительство на восстановление ЖКХ, инфраструктуры и жилого сектора в регионе.Минобороны Японии высказалось о потенциале РоссииТокио больше не считает, что "Россия потеряла военную мощь" на Украине, следует из проведенного РИА Новости анализа ежегодного доклада по обороне Японии — Белой книги обороны — за текущий и прошлый год."В дополнение к собственному упорному сопротивлению Украины мировое сообщество в единстве приняло санкции и продолжает поддержку Украины, ситуация такова, что нужно заставить Россию заплатить высокую цену", — говорится в докладе за текущий год.Россия, несмотря на ограничительные меры, может вести боевые действия длительное время, отмечается в докладе. В нем утверждается, что за счет круглосуточной работы военной промышленности и других факторов страна "сохраняет военную мощь". Даже под рестрикциями она может и впредь в достаточном количестве производить боеприпасы и вооружения на уровне технологий бывшего Советского Союза, что указывает на способность государства продолжать боевые действия, отмечается в докладе.В документе также подчеркивается, что Россия в 2023 году смогла нарастить производственные мощности военной промышленности в четыре раза.В Крыму задержан шпионПо данным пресс-службы крымского управления ФСБ, на полуострове задержали мужчину, собиравшего данные о российских войсках."ФСБ России задержан агент украинских спецслужб. В ходе проведенных мероприятий установлено, что гражданин Украины, 1982 года рождения, находясь на территории Украины, привлечен к конфиденциальному сотрудничеству ГУР МОУ. По заданию куратора мужчина передавал информацию о местах постоянной дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации на территории республики Крым и города Севастополя", — говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по статье 276 Уголовного кодекса (шпионаж).Мужчину арестовали, теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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джо байден, владимир путин, россия, украина, сша, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Джо Байден, Владимир Путин, Россия, Украина, США, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, НАТО, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Спецоперация, 12 июля: ВС взяли под контроль четыре поселка в ДНР за неделю

МО: ВС РФ взяли под контроль четыре поселка в ДНР за неделю

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки
Работа самоходной артиллерийской установки - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа самоходной артиллерийской установки. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Российские войска за неделю взяли под контроль четыре населенных пункта в ДНР и уничтожили очередной американский танк Abrams, а в НАТО договорились о финансировании Украины на 40 миллиардов евро на 2025 год.

Результаты недели

Российские военные нанесли 39 ударов высокоточным оружием большой дальности по военным объектам на Украине, сообщило Минобороны. Поражены авиационные базы, предприятия ОПК и объекты энергетики, цеха сборки военной техники, места хранения безэкипажных катеров.
Совокупные потери ВСУ за этот период составили более 14 тысяч человек.
Подразделения группировки "Центр" за неделю освободили четыре населенных пункта и уничтожили два танка, включая Abrams. Также они ликвидировали семь пусковых установок HIMARS.
ПВО сбила четыре ракеты ATACMS, три крылатые ракеты Storm Shadow, 17 управляемых авиабомб Hammer, противорадиолокационную ракету HARM и 28 реактивных снарядов HIMARS и Vampire.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18

Погиб при исполнении долга

Жертвой атаки ВСУ стал глава управления оперативного реагирования Шебекинского городского округа Белгородской области Александр Маслиенко, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Трагедия в селе Муром Шебекинского городского округа. При исполнении служебного долга погиб Маслиенко Александр Александрович — начальник управления оперативного реагирования Шебекинского городского округа — подведомственного учреждения администрации муниципалитета. Подполковник полиции, ветеран боевых действий Александр Александрович в момент атаки помогал жителям села", — написал он в Telegram-канале.
Глава региона также выразил соболезнования всем родным и близким погибшего.

Новое решение НАТО

Страны Североатлантического альянса договорились о поддержке Украины на 40 миллиардов евро только на 2025 год, дальнейшие финансовые обязательства они обсудят только на следующем саммите в Нидерландах в июне, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.
Ранее Столтенберг хотел утвердить в Вашингтоне решение по созданию фонда военной помощи Киеву на пять лет в размере ста миллиардов евро, но от этого плана отказались из-за несогласия внутри блока. Затем появилось новое предложение взять обязательство тратить на поддержку Украины как минимум 40 миллиардов евро ежегодно, а вклад каждой страны будет зависеть от ее ВВП. Но и это обещание по итогам саммита получить не удалось.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
НАТО оставила Украину без главного
17 июня, 08:00

Байден — об атаках на Кремль

После саммита НАТО хозяин Белого дома заявил, что гипотетические ударах ВСУ вглубь территории России, включая Москву, не имели бы смысла.
Американский лидер добавил, что для Украины задача состоит в том, чтобы наиболее оптимальным образом распоряжаться тем вооружением, которое ей поставляют США. Байден также уточнил, что возможность ВСУ наносить удары "близи границы внутри России" американским оружием — краткосрочное "позволение" со стороны Вашингтона. Кроме того, Байден сказал, что пока у него нет достаточных причин говорить напрямую с президентом России, но он готов к разговору с ним.

Неожиданное опровержение

Министерство обороны Великобритании опровергло информацию о разрешении Украине использовать ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по целям в глубине территории России, пишет Telegraph со ссылкой на источник в ведомстве.
"Британия была вынуждена уточнить, что не давала Украине разрешения на использование Storm Shadow для нанесения ударов по территории России, что стало неловким дипломатическим моментом для (премьера Великобритании. — Прим. ред.) сэра Кира Стармера", — говорится в статье.
Собеседник издания уточнил, что вопрос о выдаче подобных разрешений касается, помимо Великобритании, еще двух стран. Как напоминает газета, производство Storm Shadow осуществляется совместно с Францией. В правительстве также отметили, что позиция по использованию боеприпасов не изменилась. Так, комментируя возможность применения ракет по целям на российской территории вне Крыма и освобожденных в ходе СВО регионов, источник сказал, что этого не произойдет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Украина верит, что терроризм поможет ей одержать победу
25 июня, 08:00

Путин сделал заявление про Запорожскую область

Москва обязательно добьется обеспечения безопасности Запорожской области, сообщил президент Владимир Путин на встрече с главой региона Евгением Балицким.
Он также заявил, что восстановительный рост сельского хозяйства, промышленности и строительства в этой области очевиден, и нужно поддержать тенденцию. Глава государства подчеркнул, что нацеливает правительство на восстановление ЖКХ, инфраструктуры и жилого сектора в регионе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Украине остался месяц
5 июля, 08:00

Минобороны Японии высказалось о потенциале России

Токио больше не считает, что "Россия потеряла военную мощь" на Украине, следует из проведенного РИА Новости анализа ежегодного доклада по обороне Японии — Белой книги обороны — за текущий и прошлый год.
"В дополнение к собственному упорному сопротивлению Украины мировое сообщество в единстве приняло санкции и продолжает поддержку Украины, ситуация такова, что нужно заставить Россию заплатить высокую цену", — говорится в докладе за текущий год.
Россия, несмотря на ограничительные меры, может вести боевые действия длительное время, отмечается в докладе. В нем утверждается, что за счет круглосуточной работы военной промышленности и других факторов страна "сохраняет военную мощь". Даже под рестрикциями она может и впредь в достаточном количестве производить боеприпасы и вооружения на уровне технологий бывшего Советского Союза, что указывает на способность государства продолжать боевые действия, отмечается в докладе.
В документе также подчеркивается, что Россия в 2023 году смогла нарастить производственные мощности военной промышленности в четыре раза.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Обнаружена главная уязвимость НАТО
8 июля, 08:00

В Крыму задержан шпион

По данным пресс-службы крымского управления ФСБ, на полуострове задержали мужчину, собиравшего данные о российских войсках.
"ФСБ России задержан агент украинских спецслужб. В ходе проведенных мероприятий установлено, что гражданин Украины, 1982 года рождения, находясь на территории Украины, привлечен к конфиденциальному сотрудничеству ГУР МОУ. По заданию куратора мужчина передавал информацию о местах постоянной дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации на территории республики Крым и города Севастополя", — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье 276 Уголовного кодекса (шпионаж).
Мужчину арестовали, теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Британские тори отправлены на свалку истории
5 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеДжо БайденВладимир ПутинРоссияУкраинаСШАВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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