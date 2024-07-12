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В США забили тревогу из-за увиденного в зоне спецоперации - РИА Новости, 12.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:35 12.07.2024 (обновлено: 17:47 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/spetsoperatsiya-1959310147.html
В США забили тревогу из-за увиденного в зоне спецоперации
В США забили тревогу из-за увиденного в зоне спецоперации - РИА Новости, 12.07.2024
В США забили тревогу из-за увиденного в зоне спецоперации
ВС России успешно выводят из строя ведущие системы противовоздушной обороны Украины, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T17:35
2024-07-12T17:47
специальная военная операция на украине
украина
россия
вооруженные силы украины
зрк с-300
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. ВС России успешно выводят из строя ведущие системы противовоздушной обороны Украины, пишет Military Watch Magazine."Хотя комплексы "Искандер" не являются специализированными средствами подавления ПВО, кадры неоднократно доказывали их эффективное применение для нейтрализации лучших систем ПВО Украины Patriot и С-300, а возможности высокоточного наведения позволяют им уничтожать мобильные средства на дорогах, корректируя курс в полете", — говорится в материале.Отмечается, что новые кадры, опубликованные Министерством обороны России, подтверждают успешные удары баллистических ракетных комплексов "Искандер-М" по двум батареям ЗРК Patriot. Автор статьи напоминает, что речь идет о дефицитном американском вооружении, переданном Вашингтоном и многими его европейскими союзниками.На прошлой неделе Минобороны опубликовало кадры уничтожения расчетом "Искандера" двух пусковых установок Patriot в Одесской области.Российские военные регулярно наносят удары по стоящим на вооружении ВСУ американским комплексам. Так, весной этого года сообщалось об уничтожении сразу нескольких таких систем ПВО на Украине.В марте за одну неделю военные вывели из строя сразу три комплекса. В апреле об уничтожении нескольких ЗРК писал журнал Economist. В мае, согласно данным Минобороны, Вооруженные силы поразили ударом гиперзвуковой ракеты "Кинжал" Patriot в Киеве. В середине месяца ведомство доложило об уничтожении целого дивизиона американской системы ПВО.
https://ria.ru/20240712/spetsoperatsiya-1959281341.html
https://ria.ru/20240712/ukraina-1959252244.html
https://ria.ru/20240712/zelenskiy-1959273208.html
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Удар "Искандера" по позиции батареи украинского ЗРК Patriot в Одесской области
Расчет "Искандера" нанес удар по позиции батареи украинского зенитно-ракетного комплекса Patriot в районе населенного пункта Южное в Одесской области, уничтожены 2 пусковые установки Patriot и радиолокационная станция, сообщили в Минобороны РФ, опубликовав соответствующее видео.
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украина, россия, вооруженные силы украины, зрк с-300
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, ЗРК С-300
В США забили тревогу из-за увиденного в зоне спецоперации

MWM: ВС России уничтожают лучшие украинские системы ПВО

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. ВС России успешно выводят из строя ведущие системы противовоздушной обороны Украины, пишет Military Watch Magazine.
"Хотя комплексы "Искандер" не являются специализированными средствами подавления ПВО, кадры неоднократно доказывали их эффективное применение для нейтрализации лучших систем ПВО Украины Patriot и С-300, а возможности высокоточного наведения позволяют им уничтожать мобильные средства на дорогах, корректируя курс в полете", — говорится в материале.
Боевая работа расчета САУ Гиацинт-С ЦВО по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
"Есть шанс". В США сделали неожиданное заявление о спецоперации
Вчера, 16:12
Отмечается, что новые кадры, опубликованные Министерством обороны России, подтверждают успешные удары баллистических ракетных комплексов "Искандер-М" по двум батареям ЗРК Patriot. Автор статьи напоминает, что речь идет о дефицитном американском вооружении, переданном Вашингтоном и многими его европейскими союзниками.
На прошлой неделе Минобороны опубликовало кадры уничтожения расчетом "Искандера" двух пусковых установок Patriot в Одесской области.
Украинские военнослужащие рядом с предоставленной США гаубицей M777 - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
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Российские военные регулярно наносят удары по стоящим на вооружении ВСУ американским комплексам. Так, весной этого года сообщалось об уничтожении сразу нескольких таких систем ПВО на Украине.
В марте за одну неделю военные вывели из строя сразу три комплекса. В апреле об уничтожении нескольких ЗРК писал журнал Economist. В мае, согласно данным Минобороны, Вооруженные силы поразили ударом гиперзвуковой ракеты "Кинжал" Patriot в Киеве. В середине месяца ведомство доложило об уничтожении целого дивизиона американской системы ПВО.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
"Время пришло". Зеленского призвали пойти на радикальный шаг
Вчера, 15:55
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныЗРК С-300
 
 
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