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ВСУ потеряли до 685 военных в зоне ответственности группировки "Днепр"
ВСУ потеряли до 685 военных в зоне ответственности группировки "Днепр" - РИА Новости, 12.07.2024
ВСУ потеряли до 685 военных в зоне ответственности группировки "Днепр"
Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 685 украинских... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T16:22
2024-07-12T16:22
2024-07-12T16:25
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 685 украинских военнослужащих, 22 орудия полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям двух соединений ВСУ, бригады морской пехоты, а также четырех бригад теробороны. Потери противника составили до 685 военнослужащих, боевая бронированная машина, 38 автомобилей, 22 орудия полевой артиллерии, из них восемь М777 производства США. Кроме того, уничтожено шесть станций радиоэлектронной борьбы и шесть полевых складов боеприпасов, - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, США
ВСУ потеряли до 685 военных в зоне ответственности группировки "Днепр"
МО РФ: ВСУ потеряли до 685 военных в зоне ответственности группировки "Днепр"