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ВСУ потеряли до 3440 военных в зоне ответственности группировки "Запад" - РИА Новости, 12.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:20 12.07.2024 (обновлено: 16:25 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/spetsoperatsiya-1959284331.html
ВСУ потеряли до 3440 военных в зоне ответственности группировки "Запад"
ВСУ потеряли до 3440 военных в зоне ответственности группировки "Запад" - РИА Новости, 12.07.2024
ВСУ потеряли до 3440 военных в зоне ответственности группировки "Запад"
Российские военнослужащие группировки войск "Запад" за прошедшую неделю нанесли поражение формированиям семи украинских бригад, потери противника составили до... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T16:20
2024-07-12T16:25
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" за прошедшую неделю нанесли поражение формированиям семи украинских бригад, потери противника составили до 3440 солдат, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" в результате успешных действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям четырех механизированных, танковой, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ, а также трёх бригад теробороны", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 6 по 12 июля.Кроме того, группировка "Запад" отразила три контратаки штурмовых групп противника."ВСУ потеряли до 3440 военнослужащих, пять танков, 14 боевых бронированных машин, в том числе два БТР М113 производства США, 47 автомобилей, 32 орудия полевой артиллерии", - добавили в МО РФ.Отмечается, что также за неделю уничтожены 14 полевых складов боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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киев, россия, вооруженные силы украины, безопасность, сша
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, США
ВСУ потеряли до 3440 военных в зоне ответственности группировки "Запад"

МО РФ: ВСУ потеряли до 3440 военных в зоне ответственности группировки "Запад"

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" за прошедшую неделю нанесли поражение формированиям семи украинских бригад, потери противника составили до 3440 солдат, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" в результате успешных действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям четырех механизированных, танковой, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ, а также трёх бригад теробороны", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 6 по 12 июля.
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Кроме того, группировка "Запад" отразила три контратаки штурмовых групп противника.
"ВСУ потеряли до 3440 военнослужащих, пять танков, 14 боевых бронированных машин, в том числе два БТР М113 производства США, 47 автомобилей, 32 орудия полевой артиллерии", - добавили в МО РФ.
Отмечается, что также за неделю уничтожены 14 полевых складов боеприпасов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
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