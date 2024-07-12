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Спасатели добирались к месту крушения SSJ-100 на квадроциклах
Спасатели добирались к месту крушения SSJ-100 на квадроциклах - РИА Новости, 12.07.2024
Спасатели добирались к месту крушения SSJ-100 на квадроциклах
Спасатели, работающие в районе крушения самолета в Подмосковье, добираются к месту падения лайнера, в том числе, на квадроциклах, передает в пятницу... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T21:43
2024-07-12T21:43
2024-07-12T21:43
происшествия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
sukhoi superjet 100 (ssj100)
крушение sukhoi superjet под коломной
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Спасатели, работающие в районе крушения самолета в Подмосковье, добираются к месту падения лайнера, в том числе, на квадроциклах, передает в пятницу корреспондент РИА Новости. В пятницу в Подмосковье потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Как рассказали в СК, лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино. Работа спасателей ведется на участке леса, в который упал лайнер. Чтобы оперативно добраться до места, спасатели выдвигаются на место крушения SSJ-100 на квадроциклах.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Спасатели на квадроциклах в районе крушения самолета
Спасатели, работающие в районе крушения самолета в Подмосковье, добираются к месту падения лайнера на квадроциклах, передает корреспондент РИА Новости
2024-07-12T21:43
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Вертолет кружит над местом крушения SSJ-100 в Подмосковье
Вертолет продолжает кружить над местом крушения SSJ-100 в Подмосковье, где ведутся спасательные работы, передает корреспондент РИА Новости
2024-07-12T21:43
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PT0M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), sukhoi superjet 100 (ssj100), крушение sukhoi superjet под коломной, видео
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Крушение Sukhoi Superjet под Коломной
Спасатели добирались к месту крушения SSJ-100 на квадроциклах
Спасатели добираются к месту крушения SSJ-100 в Подмосковье на квадроциклах