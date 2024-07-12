https://ria.ru/20240712/spasateli-1959356211.html

Спасатели добирались к месту крушения SSJ-100 на квадроциклах

Спасатели добирались к месту крушения SSJ-100 на квадроциклах - РИА Новости, 12.07.2024

Спасатели добирались к месту крушения SSJ-100 на квадроциклах

Спасатели, работающие в районе крушения самолета в Подмосковье, добираются к месту падения лайнера, в том числе, на квадроциклах, передает в пятницу... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T21:43

2024-07-12T21:43

2024-07-12T21:43

происшествия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

sukhoi superjet 100 (ssj100)

крушение sukhoi superjet под коломной

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Спасатели, работающие в районе крушения самолета в Подмосковье, добираются к месту падения лайнера, в том числе, на квадроциклах, передает в пятницу корреспондент РИА Новости. В пятницу в Подмосковье потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Как рассказали в СК, лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино. Работа спасателей ведется на участке леса, в который упал лайнер. Чтобы оперативно добраться до места, спасатели выдвигаются на место крушения SSJ-100 на квадроциклах.

московская область (подмосковье)

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Спасатели на квадроциклах в районе крушения самолета Спасатели, работающие в районе крушения самолета в Подмосковье, добираются к месту падения лайнера на квадроциклах, передает корреспондент РИА Новости 2024-07-12T21:43 true PT0M09S

Вертолет кружит над местом крушения SSJ-100 в Подмосковье Вертолет продолжает кружить над местом крушения SSJ-100 в Подмосковье, где ведутся спасательные работы, передает корреспондент РИА Новости 2024-07-12T21:43 true PT0M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), sukhoi superjet 100 (ssj100), крушение sukhoi superjet под коломной, видео