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Избранный президент Ирана рассказал о поддержке России и Китая - РИА Новости, 12.07.2024
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23:39 12.07.2024 (обновлено: 23:52 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/sotrudnichestvo-1959365025.html
Избранный президент Ирана рассказал о поддержке России и Китая
Избранный президент Ирана рассказал о поддержке России и Китая - РИА Новости, 12.07.2024
Избранный президент Ирана рассказал о поддержке России и Китая
Пекин и Москва поддерживали Тегеран в трудные времена, Иран глубоко дорожит этой дружбой, заявил избранный на минувшей неделе президент Ирана Масуд Пезешкиан. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T23:39
2024-07-12T23:52
иран
россия
китай
в мире
масуд пезешкиан
брикс
саид джалили
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ТЕГЕРАН, 12 июл – РИА Новости. Пекин и Москва поддерживали Тегеран в трудные времена, Иран глубоко дорожит этой дружбой, заявил избранный на минувшей неделе президент Ирана Масуд Пезешкиан."Китай и Россия последовательно поддерживали нас в трудные времена. Мы глубоко дорожим этой дружбой", - приводит слова нового иранского президента газета Tehran times в статье, названной "Мое послание новому миру".Президент России Владимир Путин и избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан 8 июля провели телефонный разговор, в ходе которого президент РФ поздравил своего иранского коллегу с победой на выборах. Агентство ISNA сообщало, что Пезешкиан в ходе разговора заявил о готовности подписать всеобъемлющий договор на полях саммита БРИКС, который пройдет в Казани в октябре.Глава иранского избиркома Мохсен Эслами 7 июля объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8% избирателей.
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иран, россия, китай, в мире, масуд пезешкиан, брикс, саид джалили
Иран, Россия, Китай, В мире, Масуд Пезешкиан, БРИКС, Саид Джалили
Избранный президент Ирана рассказал о поддержке России и Китая

Избранный президент Ирана: РФ и КНР поддерживали страну в трудные времена

© AP Photo / Vahid SalemiИзбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан
Избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 12 июл – РИА Новости. Пекин и Москва поддерживали Тегеран в трудные времена, Иран глубоко дорожит этой дружбой, заявил избранный на минувшей неделе президент Ирана Масуд Пезешкиан.
"Китай и Россия последовательно поддерживали нас в трудные времена. Мы глубоко дорожим этой дружбой", - приводит слова нового иранского президента газета Tehran times в статье, названной "Мое послание новому миру".
Президент России Владимир Путин и избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан 8 июля провели телефонный разговор, в ходе которого президент РФ поздравил своего иранского коллегу с победой на выборах. Агентство ISNA сообщало, что Пезешкиан в ходе разговора заявил о готовности подписать всеобъемлющий договор на полях саммита БРИКС, который пройдет в Казани в октябре.
Глава иранского избиркома Мохсен Эслами 7 июля объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8% избирателей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
Запад обнаружил смертельное оружие России в коридоре
29 июня, 08:00
 
ИранРоссияКитайВ миреМасуд ПезешкианБРИКССаид Джалили
 
 
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