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Музеи Московского Кремля представили выставку "Серебряные сокровища Омана" - РИА Новости, 12.07.2024
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Музейные маршруты России
 
09:37 12.07.2024 (обновлено: 09:38 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/sokrovischaomana-1959147827.html
Музеи Московского Кремля представили выставку "Серебряные сокровища Омана"
Музеи Московского Кремля представили выставку "Серебряные сокровища Омана" - РИА Новости, 12.07.2024
Музеи Московского Кремля представили выставку "Серебряные сокровища Омана"
Музеи Московского Кремля представили выставку "Серебряные сокровища Омана" с памятниками из собрания Национального музея Султаната Оман, она будет доступна для... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T09:37
2024-07-12T09:38
музейные маршруты россии
оман
елена гагарина
московский кремль (музей-заповедник)
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Музеи Московского Кремля представили выставку "Серебряные сокровища Омана" с памятниками из собрания Национального музея Султаната Оман, она будет доступна для посетителей с 12 июля, передает корреспондент РИА Новости."Сегодня Музеи Московского Кремля представляют выставку, которая называется "Серебряные сокровища Омана". Здесь собраны экспонаты, абсолютно необычные для нашего музея. Собранные вместе, они формируют целостное повествование, которое отражает неразрывную связь прошлого и настоящего в оманской культуре", - сказала на открытии гендиректор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.Экспозиция размещена в выставочном зале Патриаршего дворца. Выставка является не только первым совместным проектом Музеев Московского Кремля и Национального музея Султаната Оман, но и первой экспозицией в столице, представляющей традиционную культуру Омана. Выставка будет работать до 29 сентября.По словам генсекретаря Национального музея Омана Жамала бин Хассана аль-Мусави, в 2025 году в Омане откроется выставка из собрания Музеев Московского Кремля.&quot;Для нас особая честь участвовать в выставке, которая размещена в стенах Музеев Московского Кремля. Эта выставка посвящена аспектам культурного наследия Омана... У нас сложились отношения культурного сотрудничества - и в следующем году мы будем принимать Музеи Московского Кремля в Омане в рамках &quot;Русских сезонов&quot;, - сказал он.Для проекта были отобраны наиболее яркие и интересные памятники из собрания Национального музея, отражающие богатство исторического и культурного наследия Омана. В экспозиции представлены произведения оманских мастеров: парадные кинжалы из драгоценного металла, пояса, амулеты, ювелирные украшения, национальные костюмы и необычные аксессуары.Особенно выделяются два комплекса мемориальных вещей. Первый - это традиционный костюм, принадлежавший шейху сэру Мбараку бин Али аль-Хинави, который, будучи главным представителем султана Занзибара в прибрежных регионах Восточной Африки, известен также как историк и исследователь культуры суахили. В состав второго комплекса входят личные вещи и украшения принцессы Занзибара Сайиды Сальмы бинт Са'ид аль-Буса'иди, автора произведения "Мемуары арабской принцессы", первой в мире автобиографии знатной арабской женщины.
https://ria.ru/20240711/muzeyplisetskoy-1958903213.html
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РИА Новости
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оман, елена гагарина, московский кремль (музей-заповедник), министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Музейные маршруты России, Оман, Елена Гагарина, Московский Кремль (музей-заповедник), Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)

Музеи Московского Кремля представили выставку "Серебряные сокровища Омана"

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкКинжал типа сури на открытии выставки "Серебряные сокровища Омана" в Патриаршем дворце Московского кремля
Кинжал типа сури на открытии выставки Серебряные сокровища Омана в Патриаршем дворце Московского кремля - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Музеи Московского Кремля представили выставку "Серебряные сокровища Омана" с памятниками из собрания Национального музея Султаната Оман, она будет доступна для посетителей с 12 июля, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня Музеи Московского Кремля представляют выставку, которая называется "Серебряные сокровища Омана". Здесь собраны экспонаты, абсолютно необычные для нашего музея. Собранные вместе, они формируют целостное повествование, которое отражает неразрывную связь прошлого и настоящего в оманской культуре", - сказала на открытии гендиректор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Московского КремляВыставка "Серебряные сокровища Омана" в Патриаршем дворце Московского кремля
Выставка Серебряные сокровища Омана в Патриаршем дворце Московского кремля
Выставка "Серебряные сокровища Омана" в Патриаршем дворце Московского кремля
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Московского Кремля
1 из 5
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Московского КремляВыставка "Серебряные сокровища Омана" в Патриаршем дворце Московского кремля
Выставка Серебряные сокровища Омана в Патриаршем дворце Московского кремля
Выставка "Серебряные сокровища Омана" в Патриаршем дворце Московского кремля
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Московского Кремля
2 из 5
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Московского КремляВыставка "Серебряные сокровища Омана" в Патриаршем дворце Московского кремля
Выставка Серебряные сокровища Омана в Патриаршем дворце Московского кремля
Выставка "Серебряные сокровища Омана" в Патриаршем дворце Московского кремля
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Московского Кремля
3 из 5
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Московского КремляВыставка "Серебряные сокровища Омана" в Патриаршем дворце Московского кремля
Выставка Серебряные сокровища Омана в Патриаршем дворце Московского кремля
Выставка "Серебряные сокровища Омана" в Патриаршем дворце Московского кремля
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Московского Кремля
4 из 5
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Московского КремляВыставка "Серебряные сокровища Омана" в Патриаршем дворце Московского кремля
Выставка Серебряные сокровища Омана в Патриаршем дворце Московского кремля
Выставка "Серебряные сокровища Омана" в Патриаршем дворце Московского кремля
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Московского Кремля
5 из 5
Выставка "Серебряные сокровища Омана" в Патриаршем дворце Московского кремля
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Московского Кремля
1 из 5
Выставка "Серебряные сокровища Омана" в Патриаршем дворце Московского кремля
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Московского Кремля
2 из 5
Выставка "Серебряные сокровища Омана" в Патриаршем дворце Московского кремля
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Московского Кремля
3 из 5
Выставка "Серебряные сокровища Омана" в Патриаршем дворце Московского кремля
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Московского Кремля
4 из 5
Выставка "Серебряные сокровища Омана" в Патриаршем дворце Московского кремля
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Московского Кремля
5 из 5
Экспозиция размещена в выставочном зале Патриаршего дворца. Выставка является не только первым совместным проектом Музеев Московского Кремля и Национального музея Султаната Оман, но и первой экспозицией в столице, представляющей традиционную культуру Омана. Выставка будет работать до 29 сентября.
По словам генсекретаря Национального музея Омана Жамала бин Хассана аль-Мусави, в 2025 году в Омане откроется выставка из собрания Музеев Московского Кремля.
«

"Для нас особая честь участвовать в выставке, которая размещена в стенах Музеев Московского Кремля. Эта выставка посвящена аспектам культурного наследия Омана... У нас сложились отношения культурного сотрудничества - и в следующем году мы будем принимать Музеи Московского Кремля в Омане в рамках "Русских сезонов", - сказал он.

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкОжерелье мантура на открытии выставки "Серебряные сокровища Омана" в Патриаршем дворце Московского кремля.
Ожерелье мантура на открытии выставки Серебряные сокровища Омана в Патриаршем дворце Московского кремля
Ожерелье мантура на открытии выставки "Серебряные сокровища Омана" в Патриаршем дворце Московского кремля.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
1 из 4
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкКинжал типа са'иди на открытии выставки "Серебряные сокровища Омана" в Патриаршем дворце Московского кремля.
Кинжал типа са'иди на открытии выставки Серебряные сокровища Омана в Патриаршем дворце Московского кремля
Кинжал типа са'иди на открытии выставки "Серебряные сокровища Омана" в Патриаршем дворце Московского кремля.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
2 из 4
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкКостюм шейха сэра Мбарака бин Али аль-Хинави на открытии выставки "Серебряные сокровища Омана" в Патриаршем дворце Московского кремля.
Костюм шейха сэра Мбарака бин Али аль-Хинави на открытии выставки Серебряные сокровища Омана в Патриаршем дворце Московского кремля
Костюм шейха сэра Мбарака бин Али аль-Хинави на открытии выставки "Серебряные сокровища Омана" в Патриаршем дворце Московского кремля.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
3 из 4
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкПосетительница изучает экспонаты на открытии выставки "Серебряные сокровища Омана" в Патриаршем дворце Московского кремля.
Посетительница изучает экспонаты на открытии выставки Серебряные сокровища Омана в Патриаршем дворце Московского кремля
Посетительница изучает экспонаты на открытии выставки "Серебряные сокровища Омана" в Патриаршем дворце Московского кремля.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
4 из 4
Ожерелье мантура на открытии выставки "Серебряные сокровища Омана" в Патриаршем дворце Московского кремля.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
1 из 4
Кинжал типа са'иди на открытии выставки "Серебряные сокровища Омана" в Патриаршем дворце Московского кремля.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
2 из 4
Костюм шейха сэра Мбарака бин Али аль-Хинави на открытии выставки "Серебряные сокровища Омана" в Патриаршем дворце Московского кремля.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
3 из 4
Посетительница изучает экспонаты на открытии выставки "Серебряные сокровища Омана" в Патриаршем дворце Московского кремля.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
4 из 4
Для проекта были отобраны наиболее яркие и интересные памятники из собрания Национального музея, отражающие богатство исторического и культурного наследия Омана. В экспозиции представлены произведения оманских мастеров: парадные кинжалы из драгоценного металла, пояса, амулеты, ювелирные украшения, национальные костюмы и необычные аксессуары.
Особенно выделяются два комплекса мемориальных вещей. Первый - это традиционный костюм, принадлежавший шейху сэру Мбараку бин Али аль-Хинави, который, будучи главным представителем султана Занзибара в прибрежных регионах Восточной Африки, известен также как историк и исследователь культуры суахили. В состав второго комплекса входят личные вещи и украшения принцессы Занзибара Сайиды Сальмы бинт Са'ид аль-Буса'иди, автора произведения "Мемуары арабской принцессы", первой в мире автобиографии знатной арабской женщины.
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Вчера, 10:12
 
Музейные маршруты РоссииОманЕлена ГагаринаМосковский Кремль (музей-заповедник)Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
 
 
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