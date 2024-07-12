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"Кровожадное безумство". В ГД ответили на попытку Байдена оскорбить Путина
"Кровожадное безумство". В ГД ответили на попытку Байдена оскорбить Путина - РИА Новости, 12.07.2024
"Кровожадное безумство". В ГД ответили на попытку Байдена оскорбить Путина
"Кровожадное безумство" - очень точная характеристика американской внешней политики по удержанию ускользающей гегемонии, США идут по пути эскалации и толкают на РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T14:00
2024-07-12T14:00
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. "Кровожадное безумство" - очень точная характеристика американской внешней политики по удержанию ускользающей гегемонии, США идут по пути эскалации и толкают на него весь блок НАТО, заявил глава комитета ГД по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя попытку американского лидера Джо Байдена оскорбить президента РФ Владимира Путина в Telegram-канале. Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО попытался оскорбить российского лидера, заявив, что "самые глубокие и старые страхи Европы вернулись к жизни", потому что "безумный убийца пошел маршем". Он также оговорился и назвал Путина президентом Украины. "Немного "по Фрейду": "кровожадное безумство" - очень точная характеристика американской внешней политики по удержанию ускользающей гегемонии", - написал Слуцкий, комментируя возможный перевод реплики Байдена. Депутат выразил мнение, что на выбор Байденом выражений повлияло его "прогрессирующее когнитивное расстройство". Что касается кровожадности США, то ее мир уже не раз наблюдал "в бывшей Югославии, Ираке, Ливии, Сирии", напомнил Слуцкий. "Вашингтон теперь также не скрывает прямого участия в военных преступлениях киевского режима. США идут по пути эскалации и толкают на него весь блок НАТО", - заявил он. Слуцкий также задался вопросом о том, что перепутал Байден, назвав Путина руководителем Украины. "Признал, наконец, таким образом нелегитимность кровавого клоуна и неизбежность победы России в украинском конфликте или "кровожадное безумство" неонацистского режима в Киеве? В любом случае Байдену стоит пожелать здоровья, как это сделал Владимир Владимирович (Путин - ред.), и многократно. Это становится очевидно для всего мира", - написал он. Говоря о Путине, Байден давно не стесняется в выражениях. Сначала он спровоцировал дипломатический скандал, обозвав российского лидера "убийцей". Путин, комментируя эти слова, пожелал Байдену здоровья и отметил, что оценивать других людей - всё равно что смотреть в зеркало. После начала спецоперации на Украине Байден прилюдно называл Путина "диктатором", "мясником", "военным преступником" и говорил, что тот "не может оставаться у власти". Сам Путин уже отвечал на подобные попытки Байдена оскорбить его поговоркой "кто как обзывается, тот так и называется". А в феврале этого года Путин сказал, что Байден на посту президента США предпочтительнее для России, чем Трамп, потому что Байден - "более опытный" и "прогнозируемый".
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Оговорки по Байдену: выступление президента США перед лидерами стран НАТО
Президент США Джо Байден в среду выступил на саммите НАТО. Речь американского лидера вновь не обошлась без оговорок. В соцсетях даже завирусился ролик с реакцией высших американских чиновников на ляпы президента США.
2024-07-12T14:00
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в мире, сша, россия, украина, джо байден, владимир путин, леонид слуцкий (политик), нато, госдума рф
В мире, США, Россия, Украина, Джо Байден, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), НАТО, Госдума РФ
"Кровожадное безумство". В ГД ответили на попытку Байдена оскорбить Путина
Слуцкий назвал политику США кровожадным безумством
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости.
"Кровожадное безумство" - очень точная характеристика американской внешней политики по удержанию ускользающей гегемонии, США идут по пути эскалации и толкают на него весь блок НАТО, заявил глава комитета ГД по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя попытку американского лидера Джо Байдена оскорбить президента РФ Владимира Путина в Telegram-канале
.
Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО попытался оскорбить российского лидера, заявив, что "самые глубокие и старые страхи Европы вернулись к жизни", потому что "безумный убийца пошел маршем". Он также оговорился и назвал Путина президентом Украины.
"Немного "по Фрейду": "кровожадное безумство" - очень точная характеристика американской внешней политики по удержанию ускользающей гегемонии", - написал Слуцкий, комментируя возможный перевод реплики Байдена.
Депутат выразил мнение, что на выбор Байденом выражений повлияло его "прогрессирующее когнитивное расстройство". Что касается кровожадности США, то ее мир уже не раз наблюдал "в бывшей Югославии, Ираке, Ливии, Сирии", напомнил Слуцкий.
«
"Вашингтон теперь также не скрывает прямого участия в военных преступлениях киевского режима. США идут по пути эскалации и толкают на него весь блок НАТО", - заявил он.
Слуцкий также задался вопросом о том, что перепутал Байден, назвав Путина руководителем Украины.
"Признал, наконец, таким образом нелегитимность кровавого клоуна и неизбежность победы России в украинском конфликте или "кровожадное безумство" неонацистского режима в Киеве? В любом случае Байдену стоит пожелать здоровья, как это сделал Владимир Владимирович (Путин - ред.), и многократно. Это становится очевидно для всего мира", - написал он.
Говоря о Путине, Байден давно не стесняется в выражениях. Сначала он спровоцировал дипломатический скандал, обозвав российского лидера "убийцей". Путин, комментируя эти слова, пожелал Байдену здоровья и отметил, что оценивать других людей - всё равно что смотреть в зеркало. После начала спецоперации на Украине Байден прилюдно называл Путина "диктатором", "мясником", "военным преступником" и говорил, что тот "не может оставаться у власти".
Сам Путин уже отвечал на подобные попытки Байдена оскорбить его поговоркой "кто как обзывается, тот так и называется". А в феврале этого года Путин сказал, что Байден на посту президента США предпочтительнее для России, чем Трамп, потому что Байден - "более опытный" и "прогнозируемый".