https://ria.ru/20240712/sk-1959315273.html
СК рассказал, куда летел самолет, потерпевший крушение под Коломной
СК рассказал, куда летел самолет, потерпевший крушение под Коломной - РИА Новости, 12.07.2024
СК рассказал, куда летел самолет, потерпевший крушение под Коломной
По предварительной информации, Sukhoi Superjet, вылетев после ремонта с завода, направлялся во Внуково, однако потерпел крушение в районе Коломны, сообщается в... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T17:48
2024-07-12T17:48
2024-07-12T17:48
происшествия
коломна
московская область (подмосковье)
россия
следственный комитет россии (ск рф)
sukhoi superjet 100 (ssj100)
крушение sukhoi superjet под коломной
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959320429_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_eb4be381e39dd21ee12d5b088471568a.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. По предварительной информации, Sukhoi Superjet, вылетев после ремонта с завода, направлялся во Внуково, однако потерпел крушение в районе Коломны, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального СУ на транспорте СК России. В пятницу в Подмосковье в лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли. "По предварительной информации, сегодня лайнер Sukhoi Superjet-100, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт Внуково, однако потерпел крушение в районе деревни Апраксино в городском округе Коломна Московской области. На борту предварительно находилось три члена экипажа", - говорится в сообщении.Исполняющий обязанности руководителя управления, следователи и следователи-криминалисты выехали на место происшествия. "Организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - добавили в СК.
https://ria.ru/20240712/prokuratura-1959287222.html
коломна
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959320429_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_91d46900d75d7ded24e99aaec5284a3b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, коломна, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф), sukhoi superjet 100 (ssj100), крушение sukhoi superjet под коломной
Происшествия, Коломна, Московская область (Подмосковье), Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Крушение Sukhoi Superjet под Коломной
СК рассказал, куда летел самолет, потерпевший крушение под Коломной
СК: рухнувший под Коломной самолет после ремонта направлялся во Внуково