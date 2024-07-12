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СК рассказал, куда летел самолет, потерпевший крушение под Коломной - РИА Новости, 12.07.2024
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17:48 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/sk-1959315273.html
СК рассказал, куда летел самолет, потерпевший крушение под Коломной
СК рассказал, куда летел самолет, потерпевший крушение под Коломной - РИА Новости, 12.07.2024
СК рассказал, куда летел самолет, потерпевший крушение под Коломной
По предварительной информации, Sukhoi Superjet, вылетев после ремонта с завода, направлялся во Внуково, однако потерпел крушение в районе Коломны, сообщается в... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T17:48
2024-07-12T17:48
происшествия
коломна
московская область (подмосковье)
россия
следственный комитет россии (ск рф)
sukhoi superjet 100 (ssj100)
крушение sukhoi superjet под коломной
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. По предварительной информации, Sukhoi Superjet, вылетев после ремонта с завода, направлялся во Внуково, однако потерпел крушение в районе Коломны, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального СУ на транспорте СК России. В пятницу в Подмосковье в лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли. &quot;По предварительной информации, сегодня лайнер Sukhoi Superjet-100, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт Внуково, однако потерпел крушение в районе деревни Апраксино в городском округе Коломна Московской области. На борту предварительно находилось три члена экипажа&quot;, - говорится в сообщении.Исполняющий обязанности руководителя управления, следователи и следователи-криминалисты выехали на место происшествия. "Организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - добавили в СК.
https://ria.ru/20240712/prokuratura-1959287222.html
коломна
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россия
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происшествия, коломна, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф), sukhoi superjet 100 (ssj100), крушение sukhoi superjet под коломной
Происшествия, Коломна, Московская область (Подмосковье), Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Крушение Sukhoi Superjet под Коломной
СК рассказал, куда летел самолет, потерпевший крушение под Коломной

СК: рухнувший под Коломной самолет после ремонта направлялся во Внуково

© Фото : Официальный Telegram-канал главы Городского округа КоломнаМесто крушения самолета в Подмосковье
Место крушения самолета в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал главы Городского округа Коломна
Место крушения самолета в Подмосковье
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. По предварительной информации, Sukhoi Superjet, вылетев после ремонта с завода, направлялся во Внуково, однако потерпел крушение в районе Коломны, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального СУ на транспорте СК России.
В пятницу в Подмосковье в лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли.
«

"По предварительной информации, сегодня лайнер Sukhoi Superjet-100, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт Внуково, однако потерпел крушение в районе деревни Апраксино в городском округе Коломна Московской области. На борту предварительно находилось три члена экипажа", - говорится в сообщении.

Исполняющий обязанности руководителя управления, следователи и следователи-криминалисты выехали на место происшествия. "Организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - добавили в СК.
Место крушения самолета в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Прокуратура рассказала, кому принадлежал рухнувший под Коломной самолет
Вчера, 16:29
 
ПроисшествияКоломнаМосковская область (Подмосковье)РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)Крушение Sukhoi Superjet под Коломной
 
 
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