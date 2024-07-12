https://ria.ru/20240712/sk-1959315273.html

СК рассказал, куда летел самолет, потерпевший крушение под Коломной

СК рассказал, куда летел самолет, потерпевший крушение под Коломной - РИА Новости, 12.07.2024

СК рассказал, куда летел самолет, потерпевший крушение под Коломной

По предварительной информации, Sukhoi Superjet, вылетев после ремонта с завода, направлялся во Внуково, однако потерпел крушение в районе Коломны, сообщается в... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T17:48

2024-07-12T17:48

2024-07-12T17:48

происшествия

коломна

московская область (подмосковье)

россия

следственный комитет россии (ск рф)

sukhoi superjet 100 (ssj100)

крушение sukhoi superjet под коломной

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. По предварительной информации, Sukhoi Superjet, вылетев после ремонта с завода, направлялся во Внуково, однако потерпел крушение в районе Коломны, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального СУ на транспорте СК России. В пятницу в Подмосковье в лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли. "По предварительной информации, сегодня лайнер Sukhoi Superjet-100, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт Внуково, однако потерпел крушение в районе деревни Апраксино в городском округе Коломна Московской области. На борту предварительно находилось три члена экипажа", - говорится в сообщении.Исполняющий обязанности руководителя управления, следователи и следователи-криминалисты выехали на место происшествия. "Организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - добавили в СК.

https://ria.ru/20240712/prokuratura-1959287222.html

коломна

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, коломна, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф), sukhoi superjet 100 (ssj100), крушение sukhoi superjet под коломной