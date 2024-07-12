https://ria.ru/20240712/shveytsariya-1959128919.html

МИД рассказал о посредничестве Швейцарии в отношениях России и Грузии

МИД рассказал о посредничестве Швейцарии в отношениях России и Грузии - РИА Новости, 12.07.2024

МИД рассказал о посредничестве Швейцарии в отношениях России и Грузии

Недружественная линия Берна применительно к РФ сказывается на посредничестве Швейцарии в отношениях России и Грузии, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T05:22

2024-07-12T05:22

2024-07-12T05:22

в мире

россия

берн (кантон)

швейцария

михаил галузин

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Недружественная линия Берна применительно к РФ сказывается на посредничестве Швейцарии в отношениях России и Грузии, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "Недружественная линия Берна применительно к Москве не может не сказываться на осуществлении Швейцарской Конфедерацией обоюдного представительства интересов России и Грузии", - сказал он. "Но, как вы понимаете, вопрос о посредничестве в таких случаях решается на основе взаимного согласия обеих сторон", - добавил высокопоставленный дипломат.

https://ria.ru/20240702/gazeta-1956777912.html

россия

берн (кантон)

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в мире, россия, берн (кантон), швейцария, михаил галузин