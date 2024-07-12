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Гладков рассказал о состоянии детей, пострадавших в Шебекино - РИА Новости, 12.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:24 12.07.2024 (обновлено: 15:29 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/shebekino-1959262262.html
Гладков рассказал о состоянии детей, пострадавших в Шебекино
Гладков рассказал о состоянии детей, пострадавших в Шебекино - РИА Новости, 12.07.2024
Гладков рассказал о состоянии детей, пострадавших в Шебекино
Состояние и степень полученных травм у пострадавших детей при атаке дрона ВСУ в Шебекино разные, один из мальчиков переведен из реанимации в палату, сообщил... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T15:24
2024-07-12T15:29
специальная военная операция на украине
шебекино
россия
белгородская область
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 12 июл - РИА Новости. Состояние и степень полученных травм у пострадавших детей при атаке дрона ВСУ в Шебекино разные, один из мальчиков переведен из реанимации в палату, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Губернатор в пятницу посетил детскую областную клиническую больницу, где находятся дети, пострадавшие при атаке дрона ВСУ на детскую площадку в Шебекино. Как отметил глава региона, самого юного пострадавшего, мальчика 8 лет, отправили на лечение в Российскую детскую клиническую больницу. У него слепое осколочное ранение позвоночника, и такую операцию лучше проводить в федеральном медицинском учреждении. "Сегодня приехал в детскую областную клиническую больницу навестить четырех детей, которые вчера пострадали при обстреле в Шебекино. Состояние и степень полученных травм у всех разные", - написал Гладков.По его словам, один из мальчиков 13 лет с множественными осколочными ранениями переведен из реанимации в травматологическое отделение. Его состояние средней тяжести, но стабильное. Еще один парень, постарше, с ранением грудной клетки находится в реанимации после операции. "С остальными ребятами удалось поговорить. Их состояние стабильное — ранения средней степени тяжести. Они уже в палате, кто-то с папой и мамой, — все смеются и шутят. Лекарственные препараты все есть", - подчеркнул губернатор. В четверг вечером глава области сообщал, что пять детей пострадали при атаке дрона ВСУ на детскую площадку в городе Шебекино. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту атаку намеренным терактом против детей и призвала к международному осуждению Киева. По данным Минздрава РФ, один из детей, получивших ранения, находится в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь.
https://ria.ru/20240711/postradavshie-1959108510.html
https://ria.ru/20240710/koreya-1958542403.html
https://ria.ru/20240705/tsb-1957488219.html
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шебекино, россия, белгородская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Россия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
Гладков рассказал о состоянии детей, пострадавших в Шебекино

Гладков: состояние пострадавших при атаке дрона в Шебекино детей разное

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время посещения детской областной клинической больницы, где находятся дети, пострадавшие при атаке дрона ВСУ на детскую площадку в Шебекино
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время посещения детской областной клинической больницы, где находятся дети, пострадавшие при атаке дрона ВСУ на детскую площадку в Шебекино - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время посещения детской областной клинической больницы, где находятся дети, пострадавшие при атаке дрона ВСУ на детскую площадку в Шебекино
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БЕЛГОРОД, 12 июл - РИА Новости. Состояние и степень полученных травм у пострадавших детей при атаке дрона ВСУ в Шебекино разные, один из мальчиков переведен из реанимации в палату, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Губернатор в пятницу посетил детскую областную клиническую больницу, где находятся дети, пострадавшие при атаке дрона ВСУ на детскую площадку в Шебекино. Как отметил глава региона, самого юного пострадавшего, мальчика 8 лет, отправили на лечение в Российскую детскую клиническую больницу. У него слепое осколочное ранение позвоночника, и такую операцию лучше проводить в федеральном медицинском учреждении.
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"Сегодня приехал в детскую областную клиническую больницу навестить четырех детей, которые вчера пострадали при обстреле в Шебекино. Состояние и степень полученных травм у всех разные", - написал Гладков.
По его словам, один из мальчиков 13 лет с множественными осколочными ранениями переведен из реанимации в травматологическое отделение. Его состояние средней тяжести, но стабильное. Еще один парень, постарше, с ранением грудной клетки находится в реанимации после операции.
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"С остальными ребятами удалось поговорить. Их состояние стабильное — ранения средней степени тяжести. Они уже в палате, кто-то с папой и мамой, — все смеются и шутят. Лекарственные препараты все есть", - подчеркнул губернатор.
В четверг вечером глава области сообщал, что пять детей пострадали при атаке дрона ВСУ на детскую площадку в городе Шебекино. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту атаку намеренным терактом против детей и призвала к международному осуждению Киева. По данным Минздрава РФ, один из детей, получивших ранения, находится в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь.
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Специальная военная операция на УкраинеШебекиноРоссияБелгородская областьВооруженные силы Украины
 
 
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