Гладков рассказал о состоянии детей, пострадавших в Шебекино
Гладков: состояние пострадавших при атаке дрона в Шебекино детей разное
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время посещения детской областной клинической больницы, где находятся дети, пострадавшие при атаке дрона ВСУ на детскую площадку в Шебекино
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время посещения детской областной клинической больницы, где находятся дети, пострадавшие при атаке дрона ВСУ на детскую площадку в Шебекино
БЕЛГОРОД, 12 июл - РИА Новости. Состояние и степень полученных травм у пострадавших детей при атаке дрона ВСУ в Шебекино разные, один из мальчиков переведен из реанимации в палату, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Губернатор в пятницу посетил детскую областную клиническую больницу, где находятся дети, пострадавшие при атаке дрона ВСУ на детскую площадку в Шебекино. Как отметил глава региона, самого юного пострадавшего, мальчика 8 лет, отправили на лечение в Российскую детскую клиническую больницу. У него слепое осколочное ранение позвоночника, и такую операцию лучше проводить в федеральном медицинском учреждении.
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"Сегодня приехал в детскую областную клиническую больницу навестить четырех детей, которые вчера пострадали при обстреле в Шебекино. Состояние и степень полученных травм у всех разные", - написал Гладков.
По его словам, один из мальчиков 13 лет с множественными осколочными ранениями переведен из реанимации в травматологическое отделение. Его состояние средней тяжести, но стабильное. Еще один парень, постарше, с ранением грудной клетки находится в реанимации после операции.
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"С остальными ребятами удалось поговорить. Их состояние стабильное — ранения средней степени тяжести. Они уже в палате, кто-то с папой и мамой, — все смеются и шутят. Лекарственные препараты все есть", - подчеркнул губернатор.
В четверг вечером глава области сообщал, что пять детей пострадали при атаке дрона ВСУ на детскую площадку в городе Шебекино. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту атаку намеренным терактом против детей и призвала к международному осуждению Киева. По данным Минздрава РФ, один из детей, получивших ранения, находится в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь.