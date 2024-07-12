https://ria.ru/20240712/shebekino-1959262262.html

Гладков рассказал о состоянии детей, пострадавших в Шебекино

Гладков рассказал о состоянии детей, пострадавших в Шебекино - РИА Новости, 12.07.2024

Гладков рассказал о состоянии детей, пострадавших в Шебекино

Состояние и степень полученных травм у пострадавших детей при атаке дрона ВСУ в Шебекино разные, один из мальчиков переведен из реанимации в палату, сообщил... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T15:24

2024-07-12T15:24

2024-07-12T15:29

специальная военная операция на украине

шебекино

россия

белгородская область

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 12 июл - РИА Новости. Состояние и степень полученных травм у пострадавших детей при атаке дрона ВСУ в Шебекино разные, один из мальчиков переведен из реанимации в палату, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Губернатор в пятницу посетил детскую областную клиническую больницу, где находятся дети, пострадавшие при атаке дрона ВСУ на детскую площадку в Шебекино. Как отметил глава региона, самого юного пострадавшего, мальчика 8 лет, отправили на лечение в Российскую детскую клиническую больницу. У него слепое осколочное ранение позвоночника, и такую операцию лучше проводить в федеральном медицинском учреждении. "Сегодня приехал в детскую областную клиническую больницу навестить четырех детей, которые вчера пострадали при обстреле в Шебекино. Состояние и степень полученных травм у всех разные", - написал Гладков.По его словам, один из мальчиков 13 лет с множественными осколочными ранениями переведен из реанимации в травматологическое отделение. Его состояние средней тяжести, но стабильное. Еще один парень, постарше, с ранением грудной клетки находится в реанимации после операции. "С остальными ребятами удалось поговорить. Их состояние стабильное — ранения средней степени тяжести. Они уже в палате, кто-то с папой и мамой, — все смеются и шутят. Лекарственные препараты все есть", - подчеркнул губернатор. В четверг вечером глава области сообщал, что пять детей пострадали при атаке дрона ВСУ на детскую площадку в городе Шебекино. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту атаку намеренным терактом против детей и призвала к международному осуждению Киева. По данным Минздрава РФ, один из детей, получивших ранения, находится в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь.

https://ria.ru/20240711/postradavshie-1959108510.html

https://ria.ru/20240710/koreya-1958542403.html

https://ria.ru/20240705/tsb-1957488219.html

шебекино

россия

белгородская область

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шебекино, россия, белгородская область, вооруженные силы украины