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Жителей Севастополя предупредили об учениях со стрельбой
Жителей Севастополя предупредили об учениях со стрельбой - РИА Новости, 12.07.2024
Жителей Севастополя предупредили об учениях со стрельбой
В Севастополе пройдет тренировка флота со стрельбой, в городе все спокойно, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T19:44
2024-07-12T19:44
2024-07-12T19:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. В Севастополе пройдет тренировка флота со стрельбой, в городе все спокойно, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "Ориентировочно до 20.30 в районе Северного и Южного молов, а также мыса Херсонес, Стрелецкой и Камышовой бухт флот проводит тренировки расчетов ППДО (противоподводной диверсионной обороны – ред.) со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", - написал Развожаев. По его словам, в городе все спокойно.
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севастополь, михаил развожаев, россия, безопасность
Севастополь, Михаил Развожаев, Россия, Безопасность
Жителей Севастополя предупредили об учениях со стрельбой
Развожаев: в Севастополе пройдут учения флота со стрельбой, в городе спокойно