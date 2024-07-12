https://ria.ru/20240712/sevastopol-1959342804.html

Жителей Севастополя предупредили об учениях со стрельбой

Жителей Севастополя предупредили об учениях со стрельбой - РИА Новости, 12.07.2024

Жителей Севастополя предупредили об учениях со стрельбой

В Севастополе пройдет тренировка флота со стрельбой, в городе все спокойно, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T19:44

2024-07-12T19:44

2024-07-12T19:44

севастополь

михаил развожаев

россия

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. В Севастополе пройдет тренировка флота со стрельбой, в городе все спокойно, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "Ориентировочно до 20.30 в районе Северного и Южного молов, а также мыса Херсонес, Стрелецкой и Камышовой бухт флот проводит тренировки расчетов ППДО (противоподводной диверсионной обороны – ред.) со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", - написал Развожаев. По его словам, в городе все спокойно.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

севастополь

россия

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севастополь, михаил развожаев, россия, безопасность