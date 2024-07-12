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Эрдоган надеется возобновить процесс по черноморской зерновой инициативе
Эрдоган надеется возобновить процесс по черноморской зерновой инициативе - РИА Новости, 12.07.2024
Эрдоган надеется возобновить процесс по черноморской зерновой инициативе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что рассчитывает возобновить стамбульский процесс по черноморской зерновой инициативе с участием России. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T02:30
2024-07-12T02:30
2024-07-12T02:30
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АНКАРА, 12 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что рассчитывает возобновить стамбульский процесс по черноморской зерновой инициативе с участием России. Эрдоган ранее сообщал, что обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным на переговорах в Астане идею нового "зернового коридора" через Турцию для нуждающихся стран Африки. "Мы будем следовать черноморской зерновой инициативе. Мы думаем, что здесь будет развиваться процесс Долмабахче (Стамбул, переговоры и соглашение по черноморской зерновой инициативе было подписано здесь – ред.), это наша надежда", - сказал турецкий лидер на пресс-конференции в Вашингтоне, трансляцию вел гостелеканал TRT Haber.
https://ria.ru/20240705/turtsiya-1957539172.html
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Турция, Россия, Астана, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, В мире
Эрдоган надеется возобновить процесс по черноморской зерновой инициативе
Эрдоган: Турция рассчитывает возобновить зерновую сделку с участием России