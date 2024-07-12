Рейтинг@Mail.ru
В рамках дела о крушении Superjet проведут техническую экспертизу - РИА Новости, 12.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:11 12.07.2024 (обновлено: 18:17 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/samolet-1959324039.html
В рамках дела о крушении Superjet проведут техническую экспертизу
В рамках дела о крушении Superjet проведут техническую экспертизу - РИА Новости, 12.07.2024
В рамках дела о крушении Superjet проведут техническую экспертизу
Ряд экспертиз, в том числе техническая, будет проведен в рамках расследования падения самолета вблизи подмосковной Коломны, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T18:11
2024-07-12T18:17
московская область (подмосковье)
sukhoi superjet 100 (ssj100)
происшествия
коломна
крушение sukhoi superjet под коломной
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959321353_0:410:960:950_1920x0_80_0_0_2386fb0da82cf739e3e58862dabbf5a1.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Ряд экспертиз, в том числе техническая, будет проведен в рамках расследования падения самолета вблизи подмосковной Коломны, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."В рамках расследования будет назначен ряд экспертиз, в том числе техническая", - сказал собеседник агентства.В пятницу в Подмосковье в лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СК, лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино.
https://ria.ru/20240712/krusheniya-1959325087.html
московская область (подмосковье)
коломна
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959321353_0:320:960:1040_1920x0_80_0_0_4a0c147de03a10a37693ef047a014cbd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), sukhoi superjet 100 (ssj100), происшествия, коломна, крушение sukhoi superjet под коломной, россия
Московская область (Подмосковье), Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Происшествия, Коломна, Крушение Sukhoi Superjet под Коломной, Россия
В рамках дела о крушении Superjet проведут техническую экспертизу

В рамках дела о крушении самолета под Коломной проведут ряд экспертиз

© Фото : Официальный Telegram-канал главы Городского округа КоломнаМесто крушения самолета в Подмосковье
Место крушения самолета в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал главы Городского округа Коломна
Место крушения самолета в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Ряд экспертиз, в том числе техническая, будет проведен в рамках расследования падения самолета вблизи подмосковной Коломны, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"В рамках расследования будет назначен ряд экспертиз, в том числе техническая", - сказал собеседник агентства.
В пятницу в Подмосковье в лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СК, лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино.
Обгоревший фюзеляж самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 на летном поле в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Случаи крушения гражданских самолетов в России в 2011-2024 годах
Вчера, 18:14
 
Московская область (Подмосковье)Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)ПроисшествияКоломнаКрушение Sukhoi Superjet под КоломнойРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала