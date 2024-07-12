https://ria.ru/20240712/samolet-1959324039.html
В рамках дела о крушении Superjet проведут техническую экспертизу
В рамках дела о крушении Superjet проведут техническую экспертизу - РИА Новости, 12.07.2024
В рамках дела о крушении Superjet проведут техническую экспертизу
Ряд экспертиз, в том числе техническая, будет проведен в рамках расследования падения самолета вблизи подмосковной Коломны, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T18:11
2024-07-12T18:11
2024-07-12T18:17
московская область (подмосковье)
sukhoi superjet 100 (ssj100)
происшествия
коломна
крушение sukhoi superjet под коломной
россия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Ряд экспертиз, в том числе техническая, будет проведен в рамках расследования падения самолета вблизи подмосковной Коломны, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."В рамках расследования будет назначен ряд экспертиз, в том числе техническая", - сказал собеседник агентства.В пятницу в Подмосковье в лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СК, лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино.
https://ria.ru/20240712/krusheniya-1959325087.html
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московская область (подмосковье), sukhoi superjet 100 (ssj100), происшествия, коломна, крушение sukhoi superjet под коломной, россия
Московская область (Подмосковье), Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Происшествия, Коломна, Крушение Sukhoi Superjet под Коломной, Россия
В рамках дела о крушении Superjet проведут техническую экспертизу
В рамках дела о крушении самолета под Коломной проведут ряд экспертиз