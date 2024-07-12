https://ria.ru/20240712/samolet-1959321477.html
Источник: силовики пришли на завод, где чинили упавший под Коломной самолет
Источник: силовики пришли на завод, где чинили упавший под Коломной самолет - РИА Новости, 12.07.2024
Источник: силовики пришли на завод, где чинили упавший под Коломной самолет
Силовики работают на территории завода, где ремонтировали упавший в Коломне самолет Sukhoi Superjet, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T18:04
2024-07-12T18:04
2024-07-12T20:05
происшествия
коломна
московская область (подмосковье)
sukhoi superjet 100 (ssj100)
крушение sukhoi superjet под коломной
россия
московская межрегиональная транспортная прокуратура
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Силовики работают на территории завода, где ремонтировали упавший в Коломне самолет Sukhoi Superjet, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Сотрудники правоохранительных органов проводят необходимые следственные мероприятия на территории завода, где производился ремонт самолета", — сказал собеседник агентства.По его словам, в рамках расследования специалисты изучат документацию.Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, причиной падения воздушного судна мог стать одновременный отказ двух двигателей.В пятницу пассажирский лайнер Sukhoi Superjet потерпел крушение в районе подмосковной Коломны. На борту находились два пилота и штурман, все они, предварительно, погибли. Как заявили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре, самолет принадлежал "Газпром авиа".По данным СК, воздушное судно, вылетев с завода после ремонта, направлялось в аэропорт Внуково, но рухнуло в районе деревни Апраксино. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Расследованием катастрофы займется МАК с участием специалистов Росавиации.В Минпромторге уточнили, что крушение потерпел не импортозамещенный Sukhoi Superjet 100 NEW-95, который сейчас проходит летные испытания. Это был перегонный рейс без пассажиров.
https://ria.ru/20240712/samolet-1959295713.html
https://ria.ru/20240712/krusheniya-1959325087.html
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Кадры с места падения самолета в Коломне
Кадры с места падения самолета в Коломне
2024-07-12T18:04
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происшествия, коломна, московская область (подмосковье), sukhoi superjet 100 (ssj100), крушение sukhoi superjet под коломной, россия, московская межрегиональная транспортная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Коломна, Московская область (Подмосковье), Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Крушение Sukhoi Superjet под Коломной, Россия, Московская межрегиональная транспортная прокуратура, Следственный комитет России (СК РФ)
Источник: силовики пришли на завод, где чинили упавший под Коломной самолет
Силовики пришли на завод, где ремонтировали упавший под Коломной Sukhoi Superjet