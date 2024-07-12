https://ria.ru/20240712/samolet-1959321477.html

Источник: силовики пришли на завод, где чинили упавший под Коломной самолет

Источник: силовики пришли на завод, где чинили упавший под Коломной самолет - РИА Новости, 12.07.2024

Источник: силовики пришли на завод, где чинили упавший под Коломной самолет

Силовики работают на территории завода, где ремонтировали упавший в Коломне самолет Sukhoi Superjet, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T18:04

2024-07-12T18:04

2024-07-12T20:05

происшествия

коломна

московская область (подмосковье)

sukhoi superjet 100 (ssj100)

крушение sukhoi superjet под коломной

россия

московская межрегиональная транспортная прокуратура

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Силовики работают на территории завода, где ремонтировали упавший в Коломне самолет Sukhoi Superjet, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Сотрудники правоохранительных органов проводят необходимые следственные мероприятия на территории завода, где производился ремонт самолета", — сказал собеседник агентства.По его словам, в рамках расследования специалисты изучат документацию.Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, причиной падения воздушного судна мог стать одновременный отказ двух двигателей.В пятницу пассажирский лайнер Sukhoi Superjet потерпел крушение в районе подмосковной Коломны. На борту находились два пилота и штурман, все они, предварительно, погибли. Как заявили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре, самолет принадлежал "Газпром авиа".По данным СК, воздушное судно, вылетев с завода после ремонта, направлялось в аэропорт Внуково, но рухнуло в районе деревни Апраксино. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Расследованием катастрофы займется МАК с участием специалистов Росавиации.В Минпромторге уточнили, что крушение потерпел не импортозамещенный Sukhoi Superjet 100 NEW-95, который сейчас проходит летные испытания. Это был перегонный рейс без пассажиров.

https://ria.ru/20240712/samolet-1959295713.html

https://ria.ru/20240712/krusheniya-1959325087.html

коломна

московская область (подмосковье)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места падения самолета в Коломне Кадры с места падения самолета в Коломне 2024-07-12T18:04 true PT0M17S

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происшествия, коломна, московская область (подмосковье), sukhoi superjet 100 (ssj100), крушение sukhoi superjet под коломной, россия, московская межрегиональная транспортная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф)