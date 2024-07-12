https://ria.ru/20240712/samolet-1959314628.html
Экстренные службы пробиваются к месту крушения самолета под Коломной
Экстренные службы пробиваются к месту крушения самолета под Коломной - РИА Новости, 12.07.2024
Экстренные службы пробиваются к месту крушения самолета под Коломной
Экстренные службы пытаются пробиться к упавшему в Коломне самолёту, угрозы для местных жителей нет, сообщил глава городского округа Александр Гречищев в своем... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T17:45
2024-07-12T17:45
2024-07-12T17:45
происшествия
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коломна
московская область (подмосковье)
sukhoi superjet 100 (ssj100)
крушение sukhoi superjet под коломной
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Экстренные службы пытаются пробиться к упавшему в Коломне самолёту, угрозы для местных жителей нет, сообщил глава городского округа Александр Гречищев в своем Telegram-канале. "На сегодняшний момент экстренные службы пробиваются к месту падения. Угроза для жизни населения населенных пунктов… отсутствует", - отметил Гречищев. Ранее в МЧС сообщили, что в Подмосковье в лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России добавило, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
https://ria.ru/20240712/samolet-1959281780.html
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происшествия, россия, коломна, московская область (подмосковье), sukhoi superjet 100 (ssj100), крушение sukhoi superjet под коломной
Происшествия, Россия, Коломна, Московская область (Подмосковье), Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Крушение Sukhoi Superjet под Коломной
Экстренные службы пробиваются к месту крушения самолета под Коломной
Глава округа Гречищев: экстренные службы пытаются пробиться к упавшему Superjet