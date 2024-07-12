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Очевидец рассказала о хлопке перед крушением самолета под Коломной - РИА Новости, 12.07.2024
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16:54 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/samolet-1959295713.html
Очевидец рассказала о хлопке перед крушением самолета под Коломной
Очевидец рассказала о хлопке перед крушением самолета под Коломной - РИА Новости, 12.07.2024
Очевидец рассказала о хлопке перед крушением самолета под Коломной
Очевидец Анастасия Никишина, которая находилась неподалеку от места падения самолета в Подмосковье, рассказала РИА Новости, что сначала услышала хлопок, а потом РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T16:54
2024-07-12T16:54
происшествия
московская область (подмосковье)
sukhoi superjet 100 (ssj100)
коломна
крушение sukhoi superjet под коломной
россия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Очевидец Анастасия Никишина, которая находилась неподалеку от места падения самолета в Подмосковье, рассказала РИА Новости, что сначала услышала хлопок, а потом за ним последовал столб дыма. "Я услышала хлопок, было ощущение, что это беспилотник или кукурузник. Потому что здесь кукурузники летают. И потом такой столб дыма поднимался. Через пару минут начали в беседе писать, "что случилось", "вызывайте спецслужбы". Буквально через 10 минут приехали пожарные машины, полиция, скорая помощь", - сказала Никишина. В пятницу в Подмосковье в лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СК, лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино.
https://ria.ru/20240712/samolet-1959294328.html
московская область (подмосковье)
коломна
россия
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происшествия, московская область (подмосковье), sukhoi superjet 100 (ssj100), коломна, крушение sukhoi superjet под коломной, россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Коломна, Крушение Sukhoi Superjet под Коломной, Россия
Очевидец рассказала о хлопке перед крушением самолета под Коломной

Очевидец крушения Sukhoi Superjet: перед крушением самолета был слышен хлопок

© Фото : Официальный Telegram-канал главы Городского округа КоломнаМесто крушения самолета в Подмосковье
Место крушения самолета в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал главы Городского округа Коломна
Место крушения самолета в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Очевидец Анастасия Никишина, которая находилась неподалеку от места падения самолета в Подмосковье, рассказала РИА Новости, что сначала услышала хлопок, а потом за ним последовал столб дыма.
"Я услышала хлопок, было ощущение, что это беспилотник или кукурузник. Потому что здесь кукурузники летают. И потом такой столб дыма поднимался. Через пару минут начали в беседе писать, "что случилось", "вызывайте спецслужбы". Буквально через 10 минут приехали пожарные машины, полиция, скорая помощь", - сказала Никишина.
В пятницу в Подмосковье в лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СК, лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)КоломнаКрушение Sukhoi Superjet под КоломнойРоссия
 
 
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