https://ria.ru/20240712/samolet-1959295713.html
Очевидец рассказала о хлопке перед крушением самолета под Коломной
Очевидец рассказала о хлопке перед крушением самолета под Коломной - РИА Новости, 12.07.2024
Очевидец рассказала о хлопке перед крушением самолета под Коломной
Очевидец Анастасия Никишина, которая находилась неподалеку от места падения самолета в Подмосковье, рассказала РИА Новости, что сначала услышала хлопок, а потом РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T16:54
2024-07-12T16:54
2024-07-12T16:54
происшествия
московская область (подмосковье)
sukhoi superjet 100 (ssj100)
коломна
крушение sukhoi superjet под коломной
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959320697_0:254:960:794_1920x0_80_0_0_bcb1ad04a9bfac6dc5ab5c281bede5e2.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Очевидец Анастасия Никишина, которая находилась неподалеку от места падения самолета в Подмосковье, рассказала РИА Новости, что сначала услышала хлопок, а потом за ним последовал столб дыма. "Я услышала хлопок, было ощущение, что это беспилотник или кукурузник. Потому что здесь кукурузники летают. И потом такой столб дыма поднимался. Через пару минут начали в беседе писать, "что случилось", "вызывайте спецслужбы". Буквально через 10 минут приехали пожарные машины, полиция, скорая помощь", - сказала Никишина. В пятницу в Подмосковье в лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СК, лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино.
https://ria.ru/20240712/samolet-1959294328.html
московская область (подмосковье)
коломна
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959320697_0:164:960:884_1920x0_80_0_0_06e43c27b234770e1ff3aeca317790ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), sukhoi superjet 100 (ssj100), коломна, крушение sukhoi superjet под коломной, россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Коломна, Крушение Sukhoi Superjet под Коломной, Россия
Очевидец рассказала о хлопке перед крушением самолета под Коломной
Очевидец крушения Sukhoi Superjet: перед крушением самолета был слышен хлопок