https://ria.ru/20240712/samolet-1959295713.html

Очевидец рассказала о хлопке перед крушением самолета под Коломной

Очевидец рассказала о хлопке перед крушением самолета под Коломной - РИА Новости, 12.07.2024

Очевидец рассказала о хлопке перед крушением самолета под Коломной

Очевидец Анастасия Никишина, которая находилась неподалеку от места падения самолета в Подмосковье, рассказала РИА Новости, что сначала услышала хлопок, а потом РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T16:54

2024-07-12T16:54

2024-07-12T16:54

происшествия

московская область (подмосковье)

sukhoi superjet 100 (ssj100)

коломна

крушение sukhoi superjet под коломной

россия

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Очевидец Анастасия Никишина, которая находилась неподалеку от места падения самолета в Подмосковье, рассказала РИА Новости, что сначала услышала хлопок, а потом за ним последовал столб дыма. "Я услышала хлопок, было ощущение, что это беспилотник или кукурузник. Потому что здесь кукурузники летают. И потом такой столб дыма поднимался. Через пару минут начали в беседе писать, "что случилось", "вызывайте спецслужбы". Буквально через 10 минут приехали пожарные машины, полиция, скорая помощь", - сказала Никишина. В пятницу в Подмосковье в лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СК, лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино.

https://ria.ru/20240712/samolet-1959294328.html

московская область (подмосковье)

коломна

россия

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происшествия, московская область (подмосковье), sukhoi superjet 100 (ssj100), коломна, крушение sukhoi superjet под коломной, россия