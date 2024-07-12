https://ria.ru/20240712/samolet-1959294105.html

Глава Росавиации вылетел на место крушения Superjet 100 под Коломной

Глава Росавиации вылетел на место крушения Superjet 100 под Коломной - РИА Новости, 12.07.2024

Глава Росавиации вылетел на место крушения Superjet 100 под Коломной

Глава Росавиации Дмитрий Ядров вылетел на место катастрофы самолета в районе Коломны, сообщается в Telegram-канале официального представителя ведомства Артема... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T16:50

2024-07-12T16:50

2024-07-12T16:55

коломна

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

sukhoi superjet 100 (ssj100)

крушение sukhoi superjet под коломной

россия

происшествия

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Глава Росавиации Дмитрий Ядров вылетел на место катастрофы самолета в районе Коломны, сообщается в Telegram-канале официального представителя ведомства Артема Кореняко. "Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров вылетел на место катастрофы самолета Superjet 100 в Подмосковье", - говорится в публикации.

https://ria.ru/20240712/samolet-1959293210.html

коломна

россия

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