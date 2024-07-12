https://ria.ru/20240712/samolet-1959294105.html
Глава Росавиации вылетел на место крушения Superjet 100 под Коломной
Глава Росавиации вылетел на место крушения Superjet 100 под Коломной - РИА Новости, 12.07.2024
Глава Росавиации вылетел на место крушения Superjet 100 под Коломной
Глава Росавиации Дмитрий Ядров вылетел на место катастрофы самолета в районе Коломны, сообщается в Telegram-канале официального представителя ведомства Артема... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T16:50
2024-07-12T16:50
2024-07-12T16:55
коломна
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
sukhoi superjet 100 (ssj100)
крушение sukhoi superjet под коломной
россия
происшествия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Глава Росавиации Дмитрий Ядров вылетел на место катастрофы самолета в районе Коломны, сообщается в Telegram-канале официального представителя ведомства Артема Кореняко. "Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров вылетел на место катастрофы самолета Superjet 100 в Подмосковье", - говорится в публикации.
https://ria.ru/20240712/samolet-1959293210.html
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коломна, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), sukhoi superjet 100 (ssj100), крушение sukhoi superjet под коломной, россия, происшествия
Коломна, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Крушение Sukhoi Superjet под Коломной, Россия, Происшествия
Глава Росавиации вылетел на место крушения Superjet 100 под Коломной
Глава Росавиации Ядров вылетел на место крушения Superjet 100 в Подмосковье