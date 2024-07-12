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Глава Росавиации вылетел на место крушения Superjet 100 под Коломной - РИА Новости, 12.07.2024
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16:50 12.07.2024 (обновлено: 16:55 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/samolet-1959294105.html
Глава Росавиации вылетел на место крушения Superjet 100 под Коломной
Глава Росавиации вылетел на место крушения Superjet 100 под Коломной - РИА Новости, 12.07.2024
Глава Росавиации вылетел на место крушения Superjet 100 под Коломной
Глава Росавиации Дмитрий Ядров вылетел на место катастрофы самолета в районе Коломны, сообщается в Telegram-канале официального представителя ведомства Артема... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T16:50
2024-07-12T16:55
коломна
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
sukhoi superjet 100 (ssj100)
крушение sukhoi superjet под коломной
россия
происшествия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Глава Росавиации Дмитрий Ядров вылетел на место катастрофы самолета в районе Коломны, сообщается в Telegram-канале официального представителя ведомства Артема Кореняко. "Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров вылетел на место катастрофы самолета Superjet 100 в Подмосковье", - говорится в публикации.
https://ria.ru/20240712/samolet-1959293210.html
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коломна, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), sukhoi superjet 100 (ssj100), крушение sukhoi superjet под коломной, россия, происшествия
Коломна, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Крушение Sukhoi Superjet под Коломной, Россия, Происшествия
Глава Росавиации вылетел на место крушения Superjet 100 под Коломной

Глава Росавиации Ядров вылетел на место крушения Superjet 100 в Подмосковье

© Фото : Официальный Telegram-канал главы Городского округа КоломнаМесто крушения самолета в Подмосковье
Место крушения самолета в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал главы Городского округа Коломна
Место крушения самолета в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Глава Росавиации Дмитрий Ядров вылетел на место катастрофы самолета в районе Коломны, сообщается в Telegram-канале официального представителя ведомства Артема Кореняко.
"Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров вылетел на место катастрофы самолета Superjet 100 в Подмосковье", - говорится в публикации.
Место крушения самолета в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
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КоломнаФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)Крушение Sukhoi Superjet под КоломнойРоссияПроисшествия
 
 
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