https://ria.ru/20240712/samolet-1959288026.html
Минпромторг: под Коломной рухнул не импортозамещенный Sukhoi Superjet
Минпромторг: под Коломной рухнул не импортозамещенный Sukhoi Superjet - РИА Новости, 12.07.2024
Минпромторг: под Коломной рухнул не импортозамещенный Sukhoi Superjet
Самолет, который потерпел крушение в Подмосковье, не является полностью импортозамещенным Sukhoi Superjet 100NEW-95, сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T16:31
2024-07-12T16:31
2024-07-12T16:52
происшествия
московская область (подмосковье)
коломна
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
sukhoi superjet 100 (ssj100)
крушение sukhoi superjet под коломной
раменский
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Самолет, который потерпел крушение в Подмосковье, не является полностью импортозамещенным Sukhoi Superjet 100NEW-95, сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ. В ведомстве добавили, что по предварительной информации крушение потерпел борт одной из гражданских авиакомпаний, который совершал перегонный рейс. "Это не Sukhoi Superjet 100NEW-95. Он сейчас проходит летные испытания в районе Жуковского и готовится заходить на посадку. Экипаж на связи. По предварительной информации крушение потерпел борт одной из гражданских авиакомпаний, который совершал перегонный рейс. Пассажиров на борту не было", - отметили в ведомстве.Позже в ОАК сообщили РИА Новости, что новый Superjet с импортозамещенными системами завершил испытательный полет и успешно приземлился на аэродроме Раменское.Ранее в МЧС сообщили, что в Подмосковье в лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России добавило, что возбуждено уголовное дело о крушении самолета в Московской области.
https://ria.ru/20240710/samolet-1958683667.html
https://ria.ru/20240712/samolet-1959294328.html
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происшествия, московская область (подмосковье), коломна, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), sukhoi superjet 100 (ssj100), крушение sukhoi superjet под коломной, раменский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Коломна, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Крушение Sukhoi Superjet под Коломной, Раменский, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
Минпромторг: под Коломной рухнул не импортозамещенный Sukhoi Superjet
Минпромторг: упавший под Коломной самолет не является импортозамещенным Superjet