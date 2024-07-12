https://ria.ru/20240712/samolet-1959281780.html

В МЧС рассказали подробности крушения самолета под Коломной

В МЧС рассказали подробности крушения самолета под Коломной - РИА Новости, 12.07.2024

В МЧС рассказали подробности крушения самолета под Коломной

В Подмосковье в лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли, сообщается в Telegram-канале МЧС... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T16:14

2024-07-12T16:14

2024-07-12T16:14

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

sukhoi superjet 100 (ssj100)

крушение sukhoi superjet под коломной

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. В Подмосковье в лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В Подмосковье потерпел крушение самолет Sukhoi Superjet 100. Борт упал в лесном массиве. В самолете находились три члена экипажа. По предварительной информации, они погибли", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240710/tatarstan-1958832180.html

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), sukhoi superjet 100 (ssj100), крушение sukhoi superjet под коломной