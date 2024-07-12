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В МЧС рассказали подробности крушения самолета под Коломной - РИА Новости, 12.07.2024
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16:14 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/samolet-1959281780.html
В МЧС рассказали подробности крушения самолета под Коломной
В МЧС рассказали подробности крушения самолета под Коломной - РИА Новости, 12.07.2024
В МЧС рассказали подробности крушения самолета под Коломной
В Подмосковье в лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли, сообщается в Telegram-канале МЧС... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T16:14
2024-07-12T16:14
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
sukhoi superjet 100 (ssj100)
крушение sukhoi superjet под коломной
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. В Подмосковье в лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В Подмосковье потерпел крушение самолет Sukhoi Superjet 100. Борт упал в лесном массиве. В самолете находились три члена экипажа. По предварительной информации, они погибли", - говорится в сообщении.
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московская область (подмосковье)
россия
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), sukhoi superjet 100 (ssj100), крушение sukhoi superjet под коломной
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Крушение Sukhoi Superjet под Коломной
В МЧС рассказали подробности крушения самолета под Коломной

МЧС: под Коломной потерпел крушение Sukhoi Superjet, три члена экипажа погибли

© Фото : Официальный Telegram-канал главы Городского округа КоломнаМесто крушения самолета в Подмосковье
Место крушения самолета в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал главы Городского округа Коломна
Место крушения самолета в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. В Подмосковье в лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
"В Подмосковье потерпел крушение самолет Sukhoi Superjet 100. Борт упал в лесном массиве. В самолете находились три члена экипажа. По предварительной информации, они погибли", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)Крушение Sukhoi Superjet под Коломной
 
 
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