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Жертв среди населения при крушении самолета в районе Коломны нет - РИА Новости, 12.07.2024
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16:08 12.07.2024 (обновлено: 17:00 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/samolet-1959280012.html
Жертв среди населения при крушении самолета в районе Коломны нет
Жертв среди населения при крушении самолета в районе Коломны нет - РИА Новости, 12.07.2024
Жертв среди населения при крушении самолета в районе Коломны нет
Жертв среди населения при крушении самолета в районе подмосковной Коломны нет, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T16:08
2024-07-12T17:00
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
крушение sukhoi superjet под коломной
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Жертв среди населения при крушении самолета в районе подмосковной Коломны нет, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале."Жертв среди населения нет", - говорится в сообщении.Сегодня в Подмосковье в лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, крушение sukhoi superjet под коломной
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Крушение Sukhoi Superjet под Коломной
Жертв среди населения при крушении самолета в районе Коломны нет

МЧС РФ: жертв среди населения при крушении самолета в Коломне нет

© Фото : Официальный Telegram-канал главы Городского округа КоломнаМесто крушения самолета в Подмосковье
Место крушения самолета в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал главы Городского округа Коломна
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Жертв среди населения при крушении самолета в районе подмосковной Коломны нет, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале.
«
"Жертв среди населения нет", - говорится в сообщении.
Сегодня в Подмосковье в лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли.
Последствия падения легкомоторного самолета в Республике Калмыкия - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
В Калмыкии упал легкомоторный самолет
10 июня, 09:06
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияКрушение Sukhoi Superjet под Коломной
 
 
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