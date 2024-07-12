https://ria.ru/20240712/samolet-1959280012.html

Жертв среди населения при крушении самолета в районе Коломны нет

Жертв среди населения при крушении самолета в районе Коломны нет - РИА Новости, 12.07.2024

Жертв среди населения при крушении самолета в районе Коломны нет

Жертв среди населения при крушении самолета в районе подмосковной Коломны нет, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T16:08

2024-07-12T16:08

2024-07-12T17:00

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

крушение sukhoi superjet под коломной

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Жертв среди населения при крушении самолета в районе подмосковной Коломны нет, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале."Жертв среди населения нет", - говорится в сообщении.Сегодня в Подмосковье в лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли.

https://ria.ru/20240610/samolet-1951862878.html

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2024

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, крушение sukhoi superjet под коломной