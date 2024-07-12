https://ria.ru/20240712/samolet-1959279395.html

Глава Коломны выехал на место крушения самолета

Глава Коломны выехал на место крушения самолета - РИА Новости, 12.07.2024

Глава Коломны выехал на место крушения самолета

Глава подмосковного городского округа Коломна Александр Гречищев в Telegram-канале сообщил, что выехал на место падения самолета в районе деревни Апраксино, на... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T16:07

2024-07-12T16:07

2024-07-12T16:11

происшествия

коломна

крушение sukhoi superjet под коломной

sukhoi superjet 100 (ssj100)

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Глава подмосковного городского округа Коломна Александр Гречищев в Telegram-канале сообщил, что выехал на место падения самолета в районе деревни Апраксино, на борту, предварительно, находились два пилота и штурман."Выехал на место падения самолета Sukhoi Superjet в районе деревни Апраксино под Коломной. По предварительной информации, на борту находились два пилота и штурман. Сейчас место падения оцеплено, работают экстренные службы. Причины ЧП выясняются. Прошу жителей сохранять спокойствие", - написал он.

https://ria.ru/20240710/samolet-1958683667.html

коломна

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происшествия, коломна, крушение sukhoi superjet под коломной, sukhoi superjet 100 (ssj100)