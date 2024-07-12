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Глава Коломны выехал на место крушения самолета - РИА Новости, 12.07.2024
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16:07 12.07.2024 (обновлено: 16:11 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/samolet-1959279395.html
Глава Коломны выехал на место крушения самолета
Глава Коломны выехал на место крушения самолета - РИА Новости, 12.07.2024
Глава Коломны выехал на место крушения самолета
Глава подмосковного городского округа Коломна Александр Гречищев в Telegram-канале сообщил, что выехал на место падения самолета в районе деревни Апраксино, на... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T16:07
2024-07-12T16:11
происшествия
коломна
крушение sukhoi superjet под коломной
sukhoi superjet 100 (ssj100)
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Глава подмосковного городского округа Коломна Александр Гречищев в Telegram-канале сообщил, что выехал на место падения самолета в районе деревни Апраксино, на борту, предварительно, находились два пилота и штурман."Выехал на место падения самолета Sukhoi Superjet в районе деревни Апраксино под Коломной. По предварительной информации, на борту находились два пилота и штурман. Сейчас место падения оцеплено, работают экстренные службы. Причины ЧП выясняются. Прошу жителей сохранять спокойствие", - написал он.
https://ria.ru/20240710/samolet-1958683667.html
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происшествия, коломна, крушение sukhoi superjet под коломной, sukhoi superjet 100 (ssj100)
Происшествия, Коломна, Крушение Sukhoi Superjet под Коломной, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
Глава Коломны выехал на место крушения самолета

Глава Коломны выехал на место крушения самолета в районе деревни Апраксино

© Фото : Официальный Telegram-канал главы Городского округа КоломнаМесто крушения самолета в Подмосковье
Место крушения самолета в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал главы Городского округа Коломна
Место крушения самолета в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Глава подмосковного городского округа Коломна Александр Гречищев в Telegram-канале сообщил, что выехал на место падения самолета в районе деревни Апраксино, на борту, предварительно, находились два пилота и штурман.
"Выехал на место падения самолета Sukhoi Superjet в районе деревни Апраксино под Коломной. По предварительной информации, на борту находились два пилота и штурман. Сейчас место падения оцеплено, работают экстренные службы. Причины ЧП выясняются. Прошу жителей сохранять спокойствие", - написал он.
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ПроисшествияКоломнаКрушение Sukhoi Superjet под КоломнойSukhoi Superjet 100 (SSJ100)
 
 
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