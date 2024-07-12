https://ria.ru/20240712/samolet-1959279395.html
Глава Коломны выехал на место крушения самолета
Глава Коломны выехал на место крушения самолета - РИА Новости, 12.07.2024
Глава Коломны выехал на место крушения самолета
Глава подмосковного городского округа Коломна Александр Гречищев в Telegram-канале сообщил, что выехал на место падения самолета в районе деревни Апраксино, на... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T16:07
2024-07-12T16:07
2024-07-12T16:11
происшествия
коломна
крушение sukhoi superjet под коломной
sukhoi superjet 100 (ssj100)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959320429_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_eb4be381e39dd21ee12d5b088471568a.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Глава подмосковного городского округа Коломна Александр Гречищев в Telegram-канале сообщил, что выехал на место падения самолета в районе деревни Апраксино, на борту, предварительно, находились два пилота и штурман."Выехал на место падения самолета Sukhoi Superjet в районе деревни Апраксино под Коломной. По предварительной информации, на борту находились два пилота и штурман. Сейчас место падения оцеплено, работают экстренные службы. Причины ЧП выясняются. Прошу жителей сохранять спокойствие", - написал он.
https://ria.ru/20240710/samolet-1958683667.html
коломна
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959320429_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_91d46900d75d7ded24e99aaec5284a3b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, коломна, крушение sukhoi superjet под коломной, sukhoi superjet 100 (ssj100)
Происшествия, Коломна, Крушение Sukhoi Superjet под Коломной, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
Глава Коломны выехал на место крушения самолета
Глава Коломны выехал на место крушения самолета в районе деревни Апраксино