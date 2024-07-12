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"Сейчас не время". Британцы забили тревогу из-за предупреждения России - РИА Новости, 12.07.2024
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15:31 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/rossiya-1959264890.html
"Сейчас не время". Британцы забили тревогу из-за предупреждения России
"Сейчас не время". Британцы забили тревогу из-за предупреждения России - РИА Новости, 12.07.2024
"Сейчас не время". Британцы забили тревогу из-за предупреждения России
РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T15:31
2024-07-12T15:31
россия
кир стармер
нато
украина
великобритания
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Читатели Daily Mail активно обсуждают предупреждение России в адрес Британии. На этой неделе премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что Украина должна сама решать, как применять британское оружие для ударов по территории России. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это "абсолютно безответственный шаг в сторону нагнетания напряженности и серьезного эскалирования ситуации", добавив, что Кремль "все это тщательно зафиксирует и, конечно, примет соответствующие меры". "Стармера должны волновать наши границы, а не украинские!" — написал один из комментаторов. "Западу сейчас не время обострять конфликт", — поддержал другой. "Вы уж меня простите, но скажу как есть: это никогда не было нашим делом, и приоритет должен отдаваться обороне Великобритании, а не стране за пределами НАТО", — отметил третий. "Лично я сыт по горло тем, что наша страна вмешивается в чужие дела, втягивает нас в войны, которые мы не можем себе позволить, и/или разбазаривает оружие, замену которого мы не можем себе позволить!" — поделился мнением еще один из пользователей. "Ракеты Storm Shadow — высокозащищенное оружие британской разработки, которое запускается и управляется британским персоналом и оборудованием. Если с их помощью бьют по территории Российской Федерации, речь о вооруженной агрессии со стороны Великобритании. Вот почему Россия угрожает возмездием — все справедливо. Этот далекий конфликт не имеет к нам отношения, и мы не должны ни помогать в этом смысле США, ни поставлять оружие", — заключили читатели.Президент Владимир Путин в начале июня заявил, что Москва может ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия на Украину. По его словам, Россия рассмотрит возможность передачи своего оружия тем регионам, откуда удары можно наносить по чувствительным объектам государств, снабжающих Киев. Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240712/starmer--1959139483.html
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россия, кир стармер, нато, украина, великобритания, владимир путин, в мире
Россия, Кир Стармер, НАТО, Украина, Великобритания, Владимир Путин, В мире

"Сейчас не время". Британцы забили тревогу из-за предупреждения России

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в медиабанкВид на Лондон с южного берега Темзы
Вид на Лондон с южного берега Темзы - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Вид на Лондон с южного берега Темзы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Читатели Daily Mail активно обсуждают предупреждение России в адрес Британии.

На этой неделе премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что Украина должна сама решать, как применять британское оружие для ударов по территории России. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это "абсолютно безответственный шаг в сторону нагнетания напряженности и серьезного эскалирования ситуации", добавив, что Кремль "все это тщательно зафиксирует и, конечно, примет соответствующие меры".
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"Стармера должны волновать наши границы, а не украинские!" — написал один из комментаторов.

"Западу сейчас не время обострять конфликт", — поддержал другой.

"Вы уж меня простите, но скажу как есть: это никогда не было нашим делом, и приоритет должен отдаваться обороне Великобритании, а не стране за пределами НАТО", — отметил третий.

"Лично я сыт по горло тем, что наша страна вмешивается в чужие дела, втягивает нас в войны, которые мы не можем себе позволить, и/или разбазаривает оружие, замену которого мы не можем себе позволить!" — поделился мнением еще один из пользователей.
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"Ракеты Storm Shadow — высокозащищенное оружие британской разработки, которое запускается и управляется британским персоналом и оборудованием. Если с их помощью бьют по территории Российской Федерации, речь о вооруженной агрессии со стороны Великобритании. Вот почему Россия угрожает возмездием — все справедливо. Этот далекий конфликт не имеет к нам отношения, и мы не должны ни помогать в этом смысле США, ни поставлять оружие", — заключили читатели.

Президент Владимир Путин в начале июня заявил, что Москва может ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия на Украину. По его словам, Россия рассмотрит возможность передачи своего оружия тем регионам, откуда удары можно наносить по чувствительным объектам государств, снабжающих Киев.

Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>
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