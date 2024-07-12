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СМИ: в Центробанке раскрыли, что может стать причиной блокировки перевода - РИА Новости, 12.07.2024
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09:06 12.07.2024 (обновлено: 09:18 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/rossiya-1959141202.html
СМИ: в Центробанке раскрыли, что может стать причиной блокировки перевода
СМИ: в Центробанке раскрыли, что может стать причиной блокировки перевода - РИА Новости, 12.07.2024
СМИ: в Центробанке раскрыли, что может стать причиной блокировки перевода
Российские банки должны будут, начиная с с 25 июля, блокировать денежные переводы, если перед этим клиент получал подозрительные звонки и сообщения, которые... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T09:06
2024-07-12T09:18
экономика
технологии
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Российские банки должны будут, начиная с с 25 июля, блокировать денежные переводы, если перед этим клиент получал подозрительные звонки и сообщения, которые могут исходить от мошенников, пишет РБК со ссылкой на заявление представителя ЦБ."Для оценки характера телефонной активности клиента будет учитываться периодичность (частота) или продолжительность телефонных переговоров, которые ведет клиент при осуществлении перевода денежных средств. О подозрительных СМС будет свидетельствовать нетипичное для клиента банка увеличение количества сообщений, которые он получает с новых абонентских номеров или от новых адресатов", — пояснил он.Отмечается, что такие меры не будут обязательными для всех банков, а лишь для тех, у кого заключены контракты об обмене данными с сотовыми операторами. В числе прочих причин блокировки денежных переводов были названы перевод денег на мошеннический счет или если против потенциального получателя средств возбуждено уголовное дело, указывается в материале.Представитель регулятора добавил, что блокировка денежного перевода держится два дня, после чего банк должен связаться с клиентом и убедиться, что деньги переводятся добровольно, а не под влиянием злоумышленников.Тем не менее, приводит издание мнение главы департамента F.A.C.C.T. Fraud Protection Дмитрия Ермакова, заключение контракта с сотовым операторами — дорогая услуга, и не каждый банк будет готов пойти на такие меры.
https://ria.ru/20240711/rossiya-1958904715.html
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экономика, технологии, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Технологии, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
СМИ: в Центробанке раскрыли, что может стать причиной блокировки перевода

РБК: в ЦБ рассказали, почему перевод могут заблокировать из-за звонка или СМС

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Центральный банк России. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Российские банки должны будут, начиная с с 25 июля, блокировать денежные переводы, если перед этим клиент получал подозрительные звонки и сообщения, которые могут исходить от мошенников, пишет РБК со ссылкой на заявление представителя ЦБ.
"Для оценки характера телефонной активности клиента будет учитываться периодичность (частота) или продолжительность телефонных переговоров, которые ведет клиент при осуществлении перевода денежных средств. О подозрительных СМС будет свидетельствовать нетипичное для клиента банка увеличение количества сообщений, которые он получает с новых абонентских номеров или от новых адресатов", — пояснил он.
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Отмечается, что такие меры не будут обязательными для всех банков, а лишь для тех, у кого заключены контракты об обмене данными с сотовыми операторами. В числе прочих причин блокировки денежных переводов были названы перевод денег на мошеннический счет или если против потенциального получателя средств возбуждено уголовное дело, указывается в материале.
Представитель регулятора добавил, что блокировка денежного перевода держится два дня, после чего банк должен связаться с клиентом и убедиться, что деньги переводятся добровольно, а не под влиянием злоумышленников.
Тем не менее, приводит издание мнение главы департамента F.A.C.C.T. Fraud Protection Дмитрия Ермакова, заключение контракта с сотовым операторами — дорогая услуга, и не каждый банк будет готов пойти на такие меры.
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