https://ria.ru/20240712/rossiya-1959130708.html

"Будет только хуже". На Западе назвали пять потерпевших крах мифов о России

"Будет только хуже". На Западе назвали пять потерпевших крах мифов о России - РИА Новости, 12.07.2024

"Будет только хуже". На Западе назвали пять потерпевших крах мифов о России

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х опроверг пять мифов о России, созданных западными СМИ и пропагандируемых в целях нагнетания международной обстановки. РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T06:01

2024-07-12T06:01

2024-07-12T11:31

россия

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х опроверг пять мифов о России, созданных западными СМИ и пропагандируемых в целях нагнетания международной обстановки."Машина дезинформации на миллиард долларов, называемая основными западными СМИ, глубоко пронизана контролирующей ее западной разведкой, и она пропагандирует вам эту ложь и мифы", — написал журналист.Он отметил, что российская армия, которая, по западным прогнозам, уже должна была "развалиться", в реальности лишь увеличивается, продвигается и побеждает на Украине, а "разорванная в клочья" российская экономика в этом году перерастает другие развитые мировые экономики. Также он добавил, что западные санкции "провалились с блеском", а "бунт россиян", на который рассчитывал Запад, так и не случился, вместо этого на президентских выборах в марте Владимир Путин получил больше 80 процентов голосов."Предполагалось, что российский президент будет "изолирован", но он только что встретился с двумя лидерами стран НАТО и президентами крупнейшей промышленной экономики и крупнейшей демократии на Земле", — заметил Боуз.Журналист резюмирует, что западная пропаганда никогда не откажется от лжи, и при дальнейшем выявлении неудач на Украине ее масштабы станут только хуже.

https://ria.ru/20240710/druzya-1958618400.html

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россия, украина, чей боуз, владимир путин, нато, в мире