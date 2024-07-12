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"Будет только хуже". На Западе назвали пять потерпевших крах мифов о России - РИА Новости, 12.07.2024
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06:01 12.07.2024 (обновлено: 11:31 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/rossiya-1959130708.html
"Будет только хуже". На Западе назвали пять потерпевших крах мифов о России
"Будет только хуже". На Западе назвали пять потерпевших крах мифов о России - РИА Новости, 12.07.2024
"Будет только хуже". На Западе назвали пять потерпевших крах мифов о России
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х опроверг пять мифов о России, созданных западными СМИ и пропагандируемых в целях нагнетания международной обстановки. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T06:01
2024-07-12T11:31
россия
украина
чей боуз
владимир путин
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х опроверг пять мифов о России, созданных западными СМИ и пропагандируемых в целях нагнетания международной обстановки.&quot;Машина дезинформации на миллиард долларов, называемая основными западными СМИ, глубоко пронизана контролирующей ее западной разведкой, и она пропагандирует вам эту ложь и мифы&quot;, — написал журналист.Он отметил, что российская армия, которая, по западным прогнозам, уже должна была "развалиться", в реальности лишь увеличивается, продвигается и побеждает на Украине, а "разорванная в клочья" российская экономика в этом году перерастает другие развитые мировые экономики. Также он добавил, что западные санкции "провалились с блеском", а "бунт россиян", на который рассчитывал Запад, так и не случился, вместо этого на президентских выборах в марте Владимир Путин получил больше 80 процентов голосов."Предполагалось, что российский президент будет "изолирован", но он только что встретился с двумя лидерами стран НАТО и президентами крупнейшей промышленной экономики и крупнейшей демократии на Земле", — заметил Боуз.Журналист резюмирует, что западная пропаганда никогда не откажется от лжи, и при дальнейшем выявлении неудач на Украине ее масштабы станут только хуже.
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россия, украина, чей боуз, владимир путин, нато, в мире
Россия, Украина, Чей Боуз, Владимир Путин, НАТО, В мире
"Будет только хуже". На Западе назвали пять потерпевших крах мифов о России

Боуз: западные СМИ распространяют не имеющую отношения к реальности ложь о РФ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-Сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-Сити". Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х опроверг пять мифов о России, созданных западными СМИ и пропагандируемых в целях нагнетания международной обстановки.
«

"Машина дезинформации на миллиард долларов, называемая основными западными СМИ, глубоко пронизана контролирующей ее западной разведкой, и она пропагандирует вам эту ложь и мифы", — написал журналист.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
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Он отметил, что российская армия, которая, по западным прогнозам, уже должна была "развалиться", в реальности лишь увеличивается, продвигается и побеждает на Украине, а "разорванная в клочья" российская экономика в этом году перерастает другие развитые мировые экономики. Также он добавил, что западные санкции "провалились с блеском", а "бунт россиян", на который рассчитывал Запад, так и не случился, вместо этого на президентских выборах в марте Владимир Путин получил больше 80 процентов голосов.
"Предполагалось, что российский президент будет "изолирован", но он только что встретился с двумя лидерами стран НАТО и президентами крупнейшей промышленной экономики и крупнейшей демократии на Земле", — заметил Боуз.
Журналист резюмирует, что западная пропаганда никогда не откажется от лжи, и при дальнейшем выявлении неудач на Украине ее масштабы станут только хуже.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
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РоссияУкраинаЧей БоузВладимир ПутинНАТОВ мире
 
 
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