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Россия может длительное время вести боевые действия, заявили в Японии - РИА Новости, 12.07.2024
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05:02 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/rossiya-1959127346.html
Россия может длительное время вести боевые действия, заявили в Японии
Россия может длительное время вести боевые действия, заявили в Японии - РИА Новости, 12.07.2024
Россия может длительное время вести боевые действия, заявили в Японии
Россия, несмотря на санкции, может вести боевые действия длительное время, отмечается в ежегодном докладе министерства обороны Японии - Белой книге по обороне. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T05:02
2024-07-12T05:02
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ТОКИО, 12 июл – РИА Новости. Россия, несмотря на санкции, может вести боевые действия длительное время, отмечается в ежегодном докладе министерства обороны Японии - Белой книге по обороне. В докладе утверждается, что за счет ряда факторов, таких как круглосуточная работа военной промышленности и других, Россия "сохраняет военную мощь". "Даже под санкциями Россия может и впредь в достаточном количестве производить боеприпасы и вооружения на уровне технологий бывшего Советского Союза, что указывает на то, что (Россия) на протяжении длительного времени сможет продолжать боевые действия", - говорится в докладе. В докладе также утверждается, что Россия в 2023 году смогла нарастить производственные мощности военной промышленности в четыре раза. "Российская сторона в 2023 году увеличила производственные мощности военной промышленности в четыре раза, увеличивает темп ремонта и производства каждого вида вооружений, в связи с чем для Украины еще более важным становится расширение помощи от стран Европы и США", - говорится в докладе. Белая книга обороны - ежегодный доклад министерства обороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за протекший год и основных тенденциях в мире и в сфере обороны Японии. Впервые Белая книга обороны Японии была опубликована в 1970 году, а с 1976 года публикуется ежегодно. Книга не является стратегическим документом, это обзор изменений в сфере обороны, произошедших за год, и деятельности сил самообороны Японии. В пятницу Белая книга обороны была представлена на рассмотрение правительства Японии.
https://ria.ru/20240712/yaponiya-1959126170.html
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япония, россия, украина, в мире
Япония, Россия, Украина, В мире
Россия может длительное время вести боевые действия, заявили в Японии

МО Японии: Россия может долго вести боевые действия, несмотря на санкции

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС России. Архивное фото
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ТОКИО, 12 июл – РИА Новости. Россия, несмотря на санкции, может вести боевые действия длительное время, отмечается в ежегодном докладе министерства обороны Японии - Белой книге по обороне.
В докладе утверждается, что за счет ряда факторов, таких как круглосуточная работа военной промышленности и других, Россия "сохраняет военную мощь".
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"Даже под санкциями Россия может и впредь в достаточном количестве производить боеприпасы и вооружения на уровне технологий бывшего Советского Союза, что указывает на то, что (Россия) на протяжении длительного времени сможет продолжать боевые действия", - говорится в докладе.
В докладе также утверждается, что Россия в 2023 году смогла нарастить производственные мощности военной промышленности в четыре раза. "Российская сторона в 2023 году увеличила производственные мощности военной промышленности в четыре раза, увеличивает темп ремонта и производства каждого вида вооружений, в связи с чем для Украины еще более важным становится расширение помощи от стран Европы и США", - говорится в докладе.
Белая книга обороны - ежегодный доклад министерства обороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за протекший год и основных тенденциях в мире и в сфере обороны Японии. Впервые Белая книга обороны Японии была опубликована в 1970 году, а с 1976 года публикуется ежегодно. Книга не является стратегическим документом, это обзор изменений в сфере обороны, произошедших за год, и деятельности сил самообороны Японии. В пятницу Белая книга обороны была представлена на рассмотрение правительства Японии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
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