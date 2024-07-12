https://ria.ru/20240712/rossiya-1959121782.html

Аналитик рассказал о значении декларации НАТО для России

Аналитик рассказал о значении декларации НАТО для России - РИА Новости, 12.07.2024

Аналитик рассказал о значении декларации НАТО для России

Итоговая декларация завершающегося в Вашингтоне саммита НАТО фактически закрепляет за Россией статус лидера глобального сопротивления гегемонии США, заявил РИА... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T03:05

2024-07-12T03:05

2024-07-12T03:05

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ВАШИНГТОН, 12 июл – РИА Новости. Итоговая декларация завершающегося в Вашингтоне саммита НАТО фактически закрепляет за Россией статус лидера глобального сопротивления гегемонии США, заявил РИА Новости подполковник армии США в отставке и политический консультант Эрл Расмуссен. "Как бы то ни было, Россия в данном случае действует как лидер, что, таким образом, может усилить ее позиции", - сказал Расмуссен, который также является бывшим вице-президентом аналитического Фонда "Евразия". Вместе с тем, по мнению аналитика, несмотря на всю заявленную в декларации враждебность в отношении Москвы, нынешний юбилейный саммит НАТО навряд ли принесет какие-либо конкретные результаты. "Я думаю, что в целом саммит принесет очень мало результатов. Он послужит в качестве подбадривания и воодушевляющей дискуссии. Похоже, что пока на практике достигнуто очень мало результатов, за некоторыми исключениями", - указал он. В целом же, полагает Расмуссен, итоговая декларация демонстрирует "провокационный настрой" в отношении России и Китая. В такой ситуации, добавляет аналитик, Москве и Пекину следует "реагировать терпеливо, но решительно" против нарастающей враждебности западных союзников.

https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html

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в мире, россия, сша, москва, эрл расмуссен, нато