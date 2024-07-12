https://ria.ru/20240712/rospatent-1959143514.html

Роспатент зарегистрировал региональный бренд "Мелитопольская черешня"

Роспатент зарегистрировал региональный бренд "Мелитопольская черешня" - РИА Новости, 12.07.2024

Роспатент зарегистрировал региональный бренд "Мелитопольская черешня"

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) выдала первое свидетельство об исключительном праве на региональный бренд в новых регионах... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T09:17

2024-07-12T09:17

2024-07-12T11:02

россия

запорожская область

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) выдала первое свидетельство об исключительном праве на региональный бренд в новых регионах Российской Федерации - им стало географическое указание "Мелитопольская черешня", сообщили в ведомстве. "Именно "Мелитопольская черешня" стала первым зарегистрированным региональным брендом новых регионов РФ – географическим указанием от Мелитопольского района Запорожской области", - говорится в сообщении. По словам руководителя Роспатента Юрия Зубова, статус регионального бренда помогает местным производителям продвигать свои товары на российском рынке. "Сегодня наступает новый этап подъема родных территорий. Их жители, организации и предприятия могут наравне с другими субъектами Российской Федерации регистрировать объекты интеллектуальной собственности", - отметил Зубов. Существует 12 сортов мелитопольской черешни. Ягода в регионе известна более 100 лет. Ее высокие вкусовые и товарные свойства обусловлены сочетанием грунтовых и климатических особенностей Мелитопольского района Запорожской области.

https://ria.ru/20240528/minselkhoz-1948984975.html

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россия

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россия, запорожская область, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)