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РКН ограничил доступ к сайту "Книга фанфиков" - РИА Новости, 12.07.2024
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11:55 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/roskomnadzor-1959189760.html
РКН ограничил доступ к сайту "Книга фанфиков"
РКН ограничил доступ к сайту "Книга фанфиков" - РИА Новости, 12.07.2024
РКН ограничил доступ к сайту "Книга фанфиков"
Роскомнадзор ограничил доступ на территории России к популярному сайту с фанфиками "Фикбук", сообщает универсальный сервис РКН для проверки ограничения доступа... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T11:55
2024-07-12T11:55
общество
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ на территории России к популярному сайту с фанфиками "Фикбук", сообщает универсальный сервис РКН для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов сети интернет. Ранее Роскомнадзор сообщал РИА Новости, что направил владельцам латвийской платформы "Книга фанфиков" требование удалить с сайта информацию, пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения. Как предупреждали в ведомстве, если ресурс проигнорирует требования, Роскомнадзор ограничит доступ к площадке. "Доступ ограничивается к сайту", - говорится в сообщении. Фанфикшен или фанфик — это любительские сочинения, которые основаны на других популярных произведениях: книгах, фильмах, сериалах, играх.
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
РКН ограничил доступ к сайту "Книга фанфиков"

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Книга фанфиков" на территории РФ

© Fotolia / Pavel IgnatovБлокировка доступа
Блокировка доступа - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Fotolia / Pavel Ignatov
Блокировка доступа. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ на территории России к популярному сайту с фанфиками "Фикбук", сообщает универсальный сервис РКН для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов сети интернет.
Ранее Роскомнадзор сообщал РИА Новости, что направил владельцам латвийской платформы "Книга фанфиков" требование удалить с сайта информацию, пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения. Как предупреждали в ведомстве, если ресурс проигнорирует требования, Роскомнадзор ограничит доступ к площадке.
"Доступ ограничивается к сайту", - говорится в сообщении.
Фанфикшен или фанфик — это любительские сочинения, которые основаны на других популярных произведениях: книгах, фильмах, сериалах, играх.
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ОбществоТехнологииФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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