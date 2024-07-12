https://ria.ru/20240712/roskomnadzor-1959189760.html
РКН ограничил доступ к сайту "Книга фанфиков"
РКН ограничил доступ к сайту "Книга фанфиков" - РИА Новости, 12.07.2024
РКН ограничил доступ к сайту "Книга фанфиков"
Роскомнадзор ограничил доступ на территории России к популярному сайту с фанфиками "Фикбук", сообщает универсальный сервис РКН для проверки ограничения доступа... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T11:55
2024-07-12T11:55
2024-07-12T11:55
общество
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/90883/50/908835073_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_9bb7ba21e13964ebfa2e1d4c730c04ef.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ на территории России к популярному сайту с фанфиками "Фикбук", сообщает универсальный сервис РКН для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов сети интернет. Ранее Роскомнадзор сообщал РИА Новости, что направил владельцам латвийской платформы "Книга фанфиков" требование удалить с сайта информацию, пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения. Как предупреждали в ведомстве, если ресурс проигнорирует требования, Роскомнадзор ограничит доступ к площадке. "Доступ ограничивается к сайту", - говорится в сообщении. Фанфикшен или фанфик — это любительские сочинения, которые основаны на других популярных произведениях: книгах, фильмах, сериалах, играх.
https://ria.ru/20240209/duolingo-1926497158.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/90883/50/908835073_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_62b83978b263cbc0800380ef9d0f4978.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
РКН ограничил доступ к сайту "Книга фанфиков"
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Книга фанфиков" на территории РФ