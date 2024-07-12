https://ria.ru/20240712/roskomnadzor-1959189760.html

РКН ограничил доступ к сайту "Книга фанфиков"

РКН ограничил доступ к сайту "Книга фанфиков" - РИА Новости, 12.07.2024

РКН ограничил доступ к сайту "Книга фанфиков"

Роскомнадзор ограничил доступ на территории России к популярному сайту с фанфиками "Фикбук", сообщает универсальный сервис РКН для проверки ограничения доступа... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T11:55

2024-07-12T11:55

2024-07-12T11:55

общество

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ на территории России к популярному сайту с фанфиками "Фикбук", сообщает универсальный сервис РКН для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов сети интернет. Ранее Роскомнадзор сообщал РИА Новости, что направил владельцам латвийской платформы "Книга фанфиков" требование удалить с сайта информацию, пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения. Как предупреждали в ведомстве, если ресурс проигнорирует требования, Роскомнадзор ограничит доступ к площадке. "Доступ ограничивается к сайту", - говорится в сообщении. Фанфикшен или фанфик — это любительские сочинения, которые основаны на других популярных произведениях: книгах, фильмах, сериалах, играх.

https://ria.ru/20240209/duolingo-1926497158.html

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2024

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общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)