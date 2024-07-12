https://ria.ru/20240712/rosaviatsiya-1959281917.html

В самолете, потерпевшем крушение под Коломной, не было пассажиров

В самолете, потерпевшем крушение под Коломной, не было пассажиров - РИА Новости, 12.07.2024

В самолете, потерпевшем крушение под Коломной, не было пассажиров

Самолет, потерпевший крушение в Подмосковье, выполнял полет без пассажиров, сообщила Росавиация. РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T16:14

2024-07-12T16:14

2024-07-12T18:12

происшествия

коломна

московская область (подмосковье)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

крушение sukhoi superjet под коломной

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Самолет, потерпевший крушение в Подмосковье, выполнял полет без пассажиров, сообщила Росавиация."Самолет выполнял полет без пассажиров. На борту воздушного судна, по предварительным данным, находились три человека", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240712/samolet-1959288026.html

коломна

московская область (подмосковье)

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происшествия, коломна, московская область (подмосковье), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение sukhoi superjet под коломной