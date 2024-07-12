https://ria.ru/20240712/rosaviatsiya-1959281917.html
В самолете, потерпевшем крушение под Коломной, не было пассажиров
В самолете, потерпевшем крушение под Коломной, не было пассажиров - РИА Новости, 12.07.2024
В самолете, потерпевшем крушение под Коломной, не было пассажиров
Самолет, потерпевший крушение в Подмосковье, выполнял полет без пассажиров, сообщила Росавиация. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T16:14
2024-07-12T16:14
2024-07-12T18:12
происшествия
коломна
московская область (подмосковье)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
крушение sukhoi superjet под коломной
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Самолет, потерпевший крушение в Подмосковье, выполнял полет без пассажиров, сообщила Росавиация."Самолет выполнял полет без пассажиров. На борту воздушного судна, по предварительным данным, находились три человека", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240712/samolet-1959288026.html
коломна
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происшествия, коломна, московская область (подмосковье), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение sukhoi superjet под коломной
Происшествия, Коломна, Московская область (Подмосковье), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Крушение Sukhoi Superjet под Коломной
В самолете, потерпевшем крушение под Коломной, не было пассажиров
Росавиация: самолет, потерпевший крушение в Подмосковье, летел без пассажиров