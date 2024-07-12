Рябков подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела США
Рябков назвал мысль о невмешательстве России во внутренние дела США бесспорной
Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Мысль о недопустимости вмешательства во внутриполитические процессы США для России императивна и бесспорна, поэтому кто будет президентом США для РФ остается "примерно в той же категории", как и для любого другого человека в любой стране, который слегка интересуется политикой, заявил в эфире Первого канала замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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"Для нас абсолютно императивна и бесспорна мысль о недопустимости какого-либо вмешательства в американские внутриполитические процессы. Поэтому кто будет президентом и вице-президентом, как это случится, это все остается для нас примерно в той же категории, как и для любого наблюдателя внешнего в любой стране, слегка интересующегося политическими сюжетами, не больше того", - сказал Рябков.
Он также напомнил, что диалог между Россией и США сведен к минимуму, но не по инициативе России, кроме того, диалог по стратегической стабильности между странами невозможен "по определению".
"Диалог по другим аспектам спорадический, предельно приземленный, завязанный на сюжеты выдачи, а точнее невыдачи своевременно и в нужном объеме виз американцами, гуманитарные случаи, то, что касается деятельности наших диппредставительств и ограничительных мер, которые взаимны... Остальное все с американской стороны подчинено задаче нанесения нам максимального ущерба, по всем направлениям и во всех сферах и средах. Мы не считаем, что в этой ситуации диалог продуктивен", - подчеркнул замглавы МИД РФ.