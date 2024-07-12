Рейтинг@Mail.ru
Рябков подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела США - РИА Новости, 12.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:01 12.07.2024 (обновлено: 15:02 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/rjabki-1959254874.html
Рябков подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела США
Рябков подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела США - РИА Новости, 12.07.2024
Рябков подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела США
Мысль о недопустимости вмешательства во внутриполитические процессы США для России императивна и бесспорна, поэтому кто будет президентом США для РФ остается... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T15:01
2024-07-12T15:02
россия
сша
сергей рябков
политика
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1903096095_0:0:3065:1724_1920x0_80_0_0_2512661dd60d6f68eefb745480bf1b24.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Мысль о недопустимости вмешательства во внутриполитические процессы США для России императивна и бесспорна, поэтому кто будет президентом США для РФ остается "примерно в той же категории", как и для любого другого человека в любой стране, который слегка интересуется политикой, заявил в эфире Первого канала замглавы МИД РФ Сергей Рябков. &quot;Для нас абсолютно императивна и бесспорна мысль о недопустимости какого-либо вмешательства в американские внутриполитические процессы. Поэтому кто будет президентом и вице-президентом, как это случится, это все остается для нас примерно в той же категории, как и для любого наблюдателя внешнего в любой стране, слегка интересующегося политическими сюжетами, не больше того&quot;, - сказал Рябков.Он также напомнил, что диалог между Россией и США сведен к минимуму, но не по инициативе России, кроме того, диалог по стратегической стабильности между странами невозможен "по определению". "Диалог по другим аспектам спорадический, предельно приземленный, завязанный на сюжеты выдачи, а точнее невыдачи своевременно и в нужном объеме виз американцами, гуманитарные случаи, то, что касается деятельности наших диппредставительств и ограничительных мер, которые взаимны... Остальное все с американской стороны подчинено задаче нанесения нам максимального ущерба, по всем направлениям и во всех сферах и средах. Мы не считаем, что в этой ситуации диалог продуктивен", - подчеркнул замглавы МИД РФ.
https://ria.ru/20240712/ukraina-1959247902.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1903096095_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_49631973cfd8017b4d0acd253701aab5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, сергей рябков, политика, в мире
Россия, США, Сергей Рябков, Политика, В мире
Рябков подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела США

Рябков назвал мысль о невмешательстве России во внутренние дела США бесспорной

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Мысль о недопустимости вмешательства во внутриполитические процессы США для России императивна и бесспорна, поэтому кто будет президентом США для РФ остается "примерно в той же категории", как и для любого другого человека в любой стране, который слегка интересуется политикой, заявил в эфире Первого канала замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«

"Для нас абсолютно императивна и бесспорна мысль о недопустимости какого-либо вмешательства в американские внутриполитические процессы. Поэтому кто будет президентом и вице-президентом, как это случится, это все остается для нас примерно в той же категории, как и для любого наблюдателя внешнего в любой стране, слегка интересующегося политическими сюжетами, не больше того", - сказал Рябков.

Он также напомнил, что диалог между Россией и США сведен к минимуму, но не по инициативе России, кроме того, диалог по стратегической стабильности между странами невозможен "по определению".
"Диалог по другим аспектам спорадический, предельно приземленный, завязанный на сюжеты выдачи, а точнее невыдачи своевременно и в нужном объеме виз американцами, гуманитарные случаи, то, что касается деятельности наших диппредставительств и ограничительных мер, которые взаимны... Остальное все с американской стороны подчинено задаче нанесения нам максимального ущерба, по всем направлениям и во всех сферах и средах. Мы не считаем, что в этой ситуации диалог продуктивен", - подчеркнул замглавы МИД РФ.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Москва ничего не знает о мирном плане Трампа по Украине, заявил МИД России
Вчера, 14:34
 
РоссияСШАСергей РябковПолитикаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала