https://ria.ru/20240712/rheinmetall-1959110722.html

Глава Rheinmetall заявил, что верит информации CNN о якобы плане покушения

Глава Rheinmetall заявил, что верит информации CNN о якобы плане покушения - РИА Новости, 12.07.2024

Глава Rheinmetall заявил, что верит информации CNN о якобы плане покушения

Генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил газете Financial Times, что доверяет информации американского телеканала... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T00:36

2024-07-12T00:36

2024-07-12T00:47

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил газете Financial Times, что доверяет информации американского телеканала CNN, который, сославшись на американскую разведку, бездоказательно обвинил в Россию в планировании его убийства. Ранее телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники в лице американских и западных чиновников, не приведя при этом никаких доказательств, утверждал, что в начале 2024 года американской разведке стало известно о якобы планах российского правительства устранить Паппергера. Как утверждал телеканал, американская сторона якобы предупредила Берлин о готовящемся покушении на главу концерна, после чего службы безопасности Германии смогли обезопасить Паппергера и предотвратить его ликвидацию. "Думаю, CNN берет это не с потолка", — заявил Паппергер газете, отвечая, является ли достоверной информация американского телеканала о якобы имевшихся у России планах ликвидировать его. Почему он так считает и почему верит анонимным источникам американского телеканала, Паппергер никак не пояснил. Он также утверждает, что власти Германии надежно его защищают, а сам он всегда чувствует себя в безопасности.

https://ria.ru/20240710/druzya-1958618400.html

https://ria.ru/20240526/zelenskiy-1948457475.html

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