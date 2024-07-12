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Глава Rheinmetall заявил, что верит информации CNN о якобы плане покушения - РИА Новости, 12.07.2024
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00:36 12.07.2024 (обновлено: 00:47 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/rheinmetall-1959110722.html
Глава Rheinmetall заявил, что верит информации CNN о якобы плане покушения
Глава Rheinmetall заявил, что верит информации CNN о якобы плане покушения - РИА Новости, 12.07.2024
Глава Rheinmetall заявил, что верит информации CNN о якобы плане покушения
Генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил газете Financial Times, что доверяет информации американского телеканала... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T00:36
2024-07-12T00:47
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил газете Financial Times, что доверяет информации американского телеканала CNN, который, сославшись на американскую разведку, бездоказательно обвинил в Россию в планировании его убийства. Ранее телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники в лице американских и западных чиновников, не приведя при этом никаких доказательств, утверждал, что в начале 2024 года американской разведке стало известно о якобы планах российского правительства устранить Паппергера. Как утверждал телеканал, американская сторона якобы предупредила Берлин о готовящемся покушении на главу концерна, после чего службы безопасности Германии смогли обезопасить Паппергера и предотвратить его ликвидацию. "Думаю, CNN берет это не с потолка", — заявил Паппергер газете, отвечая, является ли достоверной информация американского телеканала о якобы имевшихся у России планах ликвидировать его. Почему он так считает и почему верит анонимным источникам американского телеканала, Паппергер никак не пояснил. Он также утверждает, что власти Германии надежно его защищают, а сам он всегда чувствует себя в безопасности.
https://ria.ru/20240710/druzya-1958618400.html
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в мире, россия, германия, берлин (город)
В мире, Россия, Германия, Берлин (город)
Глава Rheinmetall заявил, что верит информации CNN о якобы плане покушения

Глава Rheinmetall предположил, что CNN не врет о якобы плане покушения на него

© AFP 2024 / INA FASSBENDERГенеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер
Генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© AFP 2024 / INA FASSBENDER
Генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил газете Financial Times, что доверяет информации американского телеканала CNN, который, сославшись на американскую разведку, бездоказательно обвинил в Россию в планировании его убийства.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники в лице американских и западных чиновников, не приведя при этом никаких доказательств, утверждал, что в начале 2024 года американской разведке стало известно о якобы планах российского правительства устранить Паппергера. Как утверждал телеканал, американская сторона якобы предупредила Берлин о готовящемся покушении на главу концерна, после чего службы безопасности Германии смогли обезопасить Паппергера и предотвратить его ликвидацию.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Нож за спиной: друзья России раскрыли свой интерес
10 июля, 08:00
"Думаю, CNN берет это не с потолка", — заявил Паппергер газете, отвечая, является ли достоверной информация американского телеканала о якобы имевшихся у России планах ликвидировать его. Почему он так считает и почему верит анонимным источникам американского телеканала, Паппергер никак не пояснил.
Он также утверждает, что власти Германии надежно его защищают, а сам он всегда чувствует себя в безопасности.
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