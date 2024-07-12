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В Раде заявили о грубых нарушениях в деятельности ВСУ - РИА Новости, 12.07.2024
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17:55 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/rada-1959317390.html
В Раде заявили о грубых нарушениях в деятельности ВСУ
В Раде заявили о грубых нарушениях в деятельности ВСУ - РИА Новости, 12.07.2024
В Раде заявили о грубых нарушениях в деятельности ВСУ
Депутат украинского парламента Марьяна Безуглая выявила ряд грубых нарушений в деятельности ВСУ, в частности, посетовала в своем Telegram-канале на... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T17:55
2024-07-12T17:55
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Депутат украинского парламента Марьяна Безуглая выявила ряд грубых нарушений в деятельности ВСУ, в частности, посетовала в своем Telegram-канале на бесконтрольное и безрезультативное расходование средств и ресурсов, которое командование преподносит в "ложных докладах" как успехи на фронте. "Системные проблемы в региональных командованиях воздушных сил ВСУ продолжаются. Выводы не сделаны. В частности: (продолжается - ред.) расход ресурсов и средств без контроля и результата... Имеем частые удары, в частности, по успешно не отражающимся западным областям (Украины - ред.). Командиры (воздушных сил - ред.) игнорируют проблемы, ложные доклады об уничтожении всех целей продолжаются", - написала Безуглая, при этом добавила, что за фальсифицированные доклады командование получает награды. По ее данным, такая ситуация характерна не только для воздушных сил, а для всей украинской армии. В качестве подтверждения она привела цитату военного, который говорит, что командование не интересуют причины, по которым не сбиты дроны, "главное получить доклад, что все цели уничтожены, а когда дрон попадает в объект, следует говорить, что это обломки", Депутат добавила, что командование устраивает "террор служебными расследованиями", если военные предоставляют "правдивые отчеты", где не все так радужно. Безуглая также отметила проблему с ротацией молодых офицеров. По ее словам, руководящие должности занимают офицеры в возрасте 50 лет с ограниченным опытом, Кроме того, как она утверждает, с февраля 2022 года бывшие командиры летчики были заменены зенитчиками, что фактически нивелирует вес летчиков в системе.
https://ria.ru/20240701/svo-1956156464.html
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украина, вооруженные силы украины
Украина, Вооруженные силы Украины
В Раде заявили о грубых нарушениях в деятельности ВСУ

Депутат Рады обвинила ВСУ в чрезмерном расходе средств и ресурсов

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Депутат украинского парламента Марьяна Безуглая выявила ряд грубых нарушений в деятельности ВСУ, в частности, посетовала в своем Telegram-канале на бесконтрольное и безрезультативное расходование средств и ресурсов, которое командование преподносит в "ложных докладах" как успехи на фронте.
«
"Системные проблемы в региональных командованиях воздушных сил ВСУ продолжаются. Выводы не сделаны. В частности: (продолжается - ред.) расход ресурсов и средств без контроля и результата... Имеем частые удары, в частности, по успешно не отражающимся западным областям (Украины - ред.). Командиры (воздушных сил - ред.) игнорируют проблемы, ложные доклады об уничтожении всех целей продолжаются", - написала Безуглая, при этом добавила, что за фальсифицированные доклады командование получает награды.
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По ее данным, такая ситуация характерна не только для воздушных сил, а для всей украинской армии. В качестве подтверждения она привела цитату военного, который говорит, что командование не интересуют причины, по которым не сбиты дроны, "главное получить доклад, что все цели уничтожены, а когда дрон попадает в объект, следует говорить, что это обломки", Депутат добавила, что командование устраивает "террор служебными расследованиями", если военные предоставляют "правдивые отчеты", где не все так радужно.
Безуглая также отметила проблему с ротацией молодых офицеров. По ее словам, руководящие должности занимают офицеры в возрасте 50 лет с ограниченным опытом, Кроме того, как она утверждает, с февраля 2022 года бывшие командиры летчики были заменены зенитчиками, что фактически нивелирует вес летчиков в системе.
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