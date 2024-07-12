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В Киеве допустили мобилизацию украинцев моложе 25 лет - РИА Новости, 12.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:52 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/rada-1959212603.html
В Киеве допустили мобилизацию украинцев моложе 25 лет
В Киеве допустили мобилизацию украинцев моложе 25 лет - РИА Новости, 12.07.2024
В Киеве допустили мобилизацию украинцев моложе 25 лет
Украинцев моложе 25 лет, ранее имевших непризывной статус "ограничено годен", могут мобилизовать из-за отмены этой категории годности к военной службе, заявит... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T12:52
2024-07-12T12:52
специальная военная операция на украине
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владимир зеленский
алексей гончаренко
верховная рада украины
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Украинцев моложе 25 лет, ранее имевших непризывной статус "ограничено годен", могут мобилизовать из-за отмены этой категории годности к военной службе, заявит депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в Telegram-канале. "После отмены статуса "ограничено годный" в законе действительно появилась коллизия. Из-за которой те, кто имели такой статус, сейчас могут быть мобилизованными до 25 лет. Это недопустимая дискриминация. Я говорю об этом и пытаюсь это изменить. Подал законопроект", - написал Гончаренко в своем . Призывной возраст на Украине в апреле был снижен с 27 до 25 лет. В начале апреля Владимир Зеленский подписал закон об отмене статуса "ограниченно годный". Согласно новому закону, мужчины, получившие после 24 февраля 2022 года вторую или третью группу инвалидности, должны повторно пройти медкомиссии для подтверждения диагноз. На медосмотр отводится девять месяцев со дня вступления закона в силу. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, алексей гончаренко, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
В Киеве допустили мобилизацию украинцев моложе 25 лет

Гончаренко: имевших непризывной статус украинцев моложе 25 могут мобилизовать

© AP Photo / Jae C. HongГруппа людей с флагом на площади Независимости в Киеве
Группа людей с флагом на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Группа людей с флагом на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Украинцев моложе 25 лет, ранее имевших непризывной статус "ограничено годен", могут мобилизовать из-за отмены этой категории годности к военной службе, заявит депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в Telegram-канале.
"После отмены статуса "ограничено годный" в законе действительно появилась коллизия. Из-за которой те, кто имели такой статус, сейчас могут быть мобилизованными до 25 лет. Это недопустимая дискриминация. Я говорю об этом и пытаюсь это изменить. Подал законопроект", - написал Гончаренко в своем .
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Украина будет безлюдной и совсем не украинской
22 мая, 08:00
Призывной возраст на Украине в апреле был снижен с 27 до 25 лет.
В начале апреля Владимир Зеленский подписал закон об отмене статуса "ограниченно годный". Согласно новому закону, мужчины, получившие после 24 февраля 2022 года вторую или третью группу инвалидности, должны повторно пройти медкомиссии для подтверждения диагноз. На медосмотр отводится девять месяцев со дня вступления закона в силу.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
Мобилизация на Украине
26 декабря 2023, 12:00
Инфографика
Мобилизация на УкраинеПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийАлексей ГончаренкоВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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